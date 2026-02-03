Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Haberleri

        Çanakkale'de 22 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 22 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 09:54 Güncelleme: 03.02.2026 - 09:54
        Çanakkale'de 22 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 22 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, Ayvacık açıklarında hareket halindeki lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu belirlendi.

        "KB-119" botu tarafından bölgeye düzenlenen operasyonda, Afganistan uyruklu 10'u çocuk 22 düzensiz göçmen yakalandı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

