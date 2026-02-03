Çanakkale'de 22 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 22 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, Ayvacık açıklarında hareket halindeki lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu belirlendi. "KB-119" botu tarafından bölgeye düzenlenen operasyonda, Afganistan uyruklu 10'u çocuk 22 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

