        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Haberleri

        Biga'da taşkın riskine karşı Kocabaş Çayı çevresindeki park alanları kapatıldı

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle Kocabaş Çayı'nda su seviyesinin yükselmesi üzerine, dere yatağı çevresindeki araç park alanları tedbir amacıyla kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 19:30 Güncelleme: 03.02.2026 - 19:30
        Biga'da taşkın riskine karşı Kocabaş Çayı çevresindeki park alanları kapatıldı
        Çanakkale’nin Biga ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle Kocabaş Çayı'nda su seviyesinin yükselmesi üzerine, dere yatağı çevresindeki araç park alanları tedbir amacıyla kapatıldı.

        Bölge genelinde etkili olan sağanak sonrası çaydaki su seviyesinin artmasıyla birlikte Biga Belediyesi ve Biga Kaymakamlığı vatandaşlara uyarıda bulundu.


        Taşkın riskine karşı otopark alanındaki araçların tahliyesi istenirken, vatandaşların duyarlılığıyla park halindeki araçlar kısa sürede bölgeden çekildi.

        Araçların tahliye edilmesinin ardından otopark giriş ve çıkışları, Biga Belediyesi ekiplerince bariyerlerle kapatılarak güvenlik önlemi alındı.


        Öte yandan, yükselen suyun Atatürk Köprüsü altındaki geçiş noktasında yer yer taşmalara neden olması sebebiyle bu bölgedeki araç ve yaya geçişleri de kontrollü olarak engelleniyor.

        Çanakkale Valiliği de il genelinde beklenen fırtına ve kuvvetli yağışa karşı uyarıda bulunarak, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve su baskınları gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

