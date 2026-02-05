Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Haberleri

        Çanakkale'de tıra arkadan çarpan otomobildeki yolcu yaralandı

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki yolcu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 09:55 Güncelleme: 05.02.2026 - 09:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de tıra arkadan çarpan otomobildeki yolcu yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki yolcu yaralandı.

        Biga'dan Çanakkale yönüne giden sürücüsünün ismi açıklanmayan 17 AEJ 572 plakalı otomobil, iddiaya göre sollama yaptığı esnada, Lapseki'ye bağlı Şevketiye köyü yakınlarında AG 99 EGL plakalı tıra arkadan çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada araçta yolcu olarak bulunan A.S. yaralandı.

        Yaralı olay yerine gelen ambulansla Lapseki Devlet Hastanesine sevk edildi.


        Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        "Babam anneme boşanırsan seni öldürürüm demişti!"
        "Babam anneme boşanırsan seni öldürürüm demişti!"
        Fenerbahçe'de Kante çılgınlığı!
        Fenerbahçe'de Kante çılgınlığı!
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        "Yeni Fed adayımız faiz indiriminden yana"
        "Yeni Fed adayımız faiz indiriminden yana"
        Trump: İran nükleer programını yeniden başlatmaya çalışıyor
        Trump: İran nükleer programını yeniden başlatmaya çalışıyor
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        ABD-İran Umman'da görüşecek
        ABD-İran Umman'da görüşecek
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        İtalya'yı ayağa kaldırmıştı... 'Melek Meloni' kaldırıldı!
        İtalya'yı ayağa kaldırmıştı... 'Melek Meloni' kaldırıldı!
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        "Gözüken yeni bir transferimiz yok!"
        "Gözüken yeni bir transferimiz yok!"
        Bu çiçeği koparmanın bedeli dudak uçuklatıyor!
        Bu çiçeği koparmanın bedeli dudak uçuklatıyor!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Trafik düzenlemesinde 6 madde kabul edildi
        Trafik düzenlemesinde 6 madde kabul edildi
        Gündelikçiye asgari ücret desteği
        Gündelikçiye asgari ücret desteği
        Marmara, Ege ve Akdeniz için sağanak ve lodos alarmı
        Marmara, Ege ve Akdeniz için sağanak ve lodos alarmı
        Washington Post küçülmeye gidiyor
        Washington Post küçülmeye gidiyor

        Benzer Haberler

        ÇOMÜ'de 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde "Depremi Anlamak" paneli
        ÇOMÜ'de 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde "Depremi Anlamak" paneli
        Çanakkale'de 10 kaçak yapı yıkıldı
        Çanakkale'de 10 kaçak yapı yıkıldı
        Çanakkale'de 29 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale'de 29 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale'de 29 kaçak göçmen yakalandı
        Çanakkale'de 29 kaçak göçmen yakalandı
        Çanakkale'de hastanede yangın
        Çanakkale'de hastanede yangın
        Bozcaada ve Gökçeada'da feribot seferlerine fırtına engeli
        Bozcaada ve Gökçeada'da feribot seferlerine fırtına engeli