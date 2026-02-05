Çanakkale'de tıra arkadan çarpan otomobildeki yolcu yaralandı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde seyir halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki yolcu yaralandı.



Biga'dan Çanakkale yönüne giden sürücüsünün ismi açıklanmayan 17 AEJ 572 plakalı otomobil, iddiaya göre sollama yaptığı esnada, Lapseki'ye bağlı Şevketiye köyü yakınlarında AG 99 EGL plakalı tıra arkadan çarptı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada araçta yolcu olarak bulunan A.S. yaralandı.



Yaralı olay yerine gelen ambulansla Lapseki Devlet Hastanesine sevk edildi.





Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

