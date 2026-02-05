Gelibolu'da Dünya Kanser Günü'nde farkındalık etkinliği

–Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğünce, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenlendi.



Etkinlikte vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtılarak, kanserle mücadelede erken tanı ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemi vurgulandı. Yetkililer, “Bilgi güçtür, farkındalık hayat kurtarır” mesajıyla toplumda bilinç düzeyinin artırılmasının hedeflendiğini belirtti.



Sağlıklı Hayat Merkezleri, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezi ve Aile Hekimliklerinde kanser tarama, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin ücretsiz sunulduğu bildirildi.



Açıklamada, rahim ağzı kanseri için 30-65 yaş arası kadınlara 5 yılda bir HPV testi, meme kanseri için 40-69 yaş arası kadınlara 2 yılda bir mamografi ve kalın bağırsak kanseri için 50-70 yaş arası kadın ve erkeklere 2 yılda bir GGK testi yapılmasının erken teşhis açısından büyük önem taşıdığı kaydedildi.







