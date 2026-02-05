Habertürk
        Çanakkale'de vefat eden şehit annesinin cenazesi defnedildi

        Çanakkale'de vefat eden şehit annesinin cenazesi defnedildi

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde vefat eden Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit olan er Ali Osman Esen'in annesi Şerife Esen'in cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 16:19 Güncelleme: 05.02.2026 - 16:23
        Çanakkale'de vefat eden şehit annesinin cenazesi defnedildi
        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde vefat eden Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit olan er Ali Osman Esen'in annesi Şerife Esen'in cenazesi toprağa verildi.

        Yakınları, Şerife Esen için Ayvacık Pazaryeri Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenaze töreni öncesi taziyeleri kabul etti.

        Kılınan namazın ardından Esen'in cenazesi, ilçe mezarlığında defnedildi.

        Cenazeye Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Ayvacık Kaymakamı Mustafa Karali, Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ile diğer ilgililer katıldı.

