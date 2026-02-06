Habertürk
Habertürk
        Çanakkale'de çeşitli suçlardan aranan 49 şüpheli yakalandı

        Çanakkale'de çeşitli suçlardan aranan 49 şüpheli yakalandı

        Çanakkale'de yakalanan çeşitli suçlardan aranan 49 şüpheliden 12'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 12:53 Güncelleme: 06.02.2026 - 12:53
        Çanakkale'de çeşitli suçlardan aranan 49 şüpheli yakalandı
        Çanakkale'de yakalanan çeşitli suçlardan aranan 49 şüpheliden 12'si tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri, 26 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında, 59 bin 238 kişi ile 51 bin 334 araç sorgusu gerçekleştirdi.

        Haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 49 şüpheliden 12'si de jandarmadaki işlemleri sonrası sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

