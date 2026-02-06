Çanakkale'de öğrenci servisleri denetlendi
Çanakkale'de jandarma ekiplerince öğrenci servislerine yönelik denetim yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri tarafından sorumluluk bölgelerindeki okullarda, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçları denetimi amacıyla "huzur ve güven uygulaması" yapıldı.
Denetimlerde 162 servis aracı ve sürücüsü kontrol edildi.
Ekipler, araç sürücülerini yağış ve sis gibi olumsuz hava koşullarında yavaş seyretmeleri konusunda uyardı, öğrencilere de emniyet kemeri takmaları konusunda bilgi verildi.
