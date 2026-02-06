Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Haberleri

        Çanakkale'de "Dezenformasyonla Mücadele: Eğiticinin Eğitimi Programı" düzenlendi

        Çanakkale'de gerçekleştirilen "Dezenformasyonla Mücadele: Eğiticinin Eğitimi Programı"nda, dijital ortamda yanlış bilginin yayılımı ile türleri ve bireysel mücadele yöntemleri kamu personeli ile eğitici adaylarına aktarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 21:05 Güncelleme: 06.02.2026 - 21:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de "Dezenformasyonla Mücadele: Eğiticinin Eğitimi Programı" düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çanakkale’de gerçekleştirilen “Dezenformasyonla Mücadele: Eğiticinin Eğitimi Programı”nda, dijital ortamda yanlış bilginin yayılımı ile türleri ve bireysel mücadele yöntemleri kamu personeli ile eğitici adaylarına aktarıldı.

        Çanakkale Valiliği himayesinde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Çanakkale Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen program, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle, Çanakkale Ticaret Borsası'nda yapıldı.

        Dijital çağda yayılan yanlış bilgi ve manipülatif içeriklere karşı bilinçlendirmenin amaçlandığı program kapsamında kamu personeli ve eğitici adaylarına eğitim verildi.

        Çanakkale Vali Yardımcısı Polat Kara, programın açılışında, enformasyon çağında bilgi üretimi ve yayılımında hızlanma sağlanırken, bilgiyi filtrelemeden hazır kabul etme katsayımızın da yükseldiğini söyledi.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Çanakkale Bölge Müdürü Mustafa Tolga Karaoğlu ise içinde bulunduğumuz dijital çağla birlikte doğru bilgiye ulaşmanın gittikçe zorlaştığını dile getirdi.

        Yanlış bilgi ve dezenformasyonun yalnızca bireyleri değil toplumsal huzuru, kamu düzenini ve ortak aklı da doğrudan etkileyebildiğini belirten Karaoğlu, şunları kaydetti:

        “Bu nedenle dezenformasyonla mücadele, artık hepimizin ortak sorumluluğudur. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak toplumda doğru bilgi kültürünü güçlendirmek, dijital okuryazarlığı artırmak ve vatandaşlarımızın çarpıtılmış bilgi karşısında daha bilinçli bir duruş sergilemelerine katkı sunmak bizim temel hedeflerimizdendir. Gerçekleştirilen bu eğitim de tam olarak bu amaca hizmet etmektedir. Bugün hayata geçirdiğimiz işbirliği protokolü sayesinde, gençlerimize, öğrencilerimize, gönüllü eğitmenlerimize ve eğitim camiamıza ulaşarak doğru bilgi kültürünü yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Kurumlarımızın bilgi, deneyim ve insan kaynağını bir araya getirmesi bu mücadelenin sürdürülebilirliği açısından son derece kıymetlidir.”

        Dezenformasyonun tanımı, türleri ve yayılma dinamiklerinin ele alındığı eğitim programı kapsamında ilk oturumda "Dezenformasyonla İlgili Temel Kavramlar ve Dezenformasyon Türleri" başlıklı modülde bilgi düzensizliği, mezenformasyon, dezenformasyon ve malenformasyon kavramları ele alındı.

        İkinci oturumda ise "Yeni Medya ve Yeni Fenomenler", "Dezenformasyonun Hızlı Yayılımı ve Etkileri", "Algoritmaların Rolü" ve "Dezenformasyonun Psikolojisi" başlıklarıyla dijital ortamda yanlış bilginin nasıl hızla yayılabildiği ve bireyler üzerindeki etkileri değerlendirildi.

        Programın son bölümünde ise katılımcılara bireysel düzeyde dezenformasyonla mücadele yöntemleri aktarıldı.

        Doğrulama teknikleri, güvenilir bilgi kaynaklarına erişim yolları ve ilgili yasal düzenlemeler hakkında bilgi verilerek, eğitici adaylarının kendi kurum ve çevrelerinde bilinçlendirme faaliyetleri yürütebilecek donanıma ulaşmaları hedeflendi.

        Etkinlik sonunda tüm katılımcılara katılım sertifikası takdim edildi.

        Programa, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arda Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan ile kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Osmaniye'de 6 Şubat Depremleri Anma Programı
        Osmaniye'de 6 Şubat Depremleri Anma Programı
        Dilek İmamoğlu'nun kardeşine tutuklama talebi
        Dilek İmamoğlu'nun kardeşine tutuklama talebi
        Bebek'teki spor salonuna narkotik operasyonu
        Bebek'teki spor salonuna narkotik operasyonu
        Beşiktaş'ın yeni transferi Devis Vasquez, İstanbul'da!
        Beşiktaş'ın yeni transferi Devis Vasquez, İstanbul'da!
        Araç muayene istasyonunda dehşet! Polis memuru hayatını kaybetti!
        Araç muayene istasyonunda dehşet! Polis memuru hayatını kaybetti!
        Acı tesadüf! İki gün arayla meydana geldi
        Acı tesadüf! İki gün arayla meydana geldi
        Otomobil sele kapıldı: 2 ölü
        Otomobil sele kapıldı: 2 ölü
        Beşiktaş, Emmanuel Agbadou'yu KAP'a bildirdi: İşte maliyeti!
        Beşiktaş, Emmanuel Agbadou'yu KAP'a bildirdi: İşte maliyeti!
        Erzincan'da 5'lik depremin ardından Prof. Dr. Görür'den kritik açıklama!
        Erzincan'da 5'lik depremin ardından Prof. Dr. Görür'den kritik açıklama!
        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu güncelledi: 3 isim eklendi!
        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu güncelledi: 3 isim eklendi!
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        Galatasaray, UEFA listesini açıkladı!
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        İkinci depremden yeni görüntü! Hastanede kahreden dakikalar!
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        Kocaelispor-Beşiktaş maçındaki feci kaza kamerada!
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı
        Bildiğiniz tüm dopingleri unutun: Kayakta 'penisgate' skandalı

        Benzer Haberler

        Bozcaada feribot hattındaki 2 sefer fırtına nedeniyle yapılamayacak
        Bozcaada feribot hattındaki 2 sefer fırtına nedeniyle yapılamayacak
        Gelibolu'da sahilde ölü inek bulundu
        Gelibolu'da sahilde ölü inek bulundu
        Gelibolu'da kalp krizi geçiren orman işçisi öldü
        Gelibolu'da kalp krizi geçiren orman işçisi öldü
        Ayvacık'ta aşırı yağışlara dayanamayan istinat duvarı çöktü
        Ayvacık'ta aşırı yağışlara dayanamayan istinat duvarı çöktü
        Çanakkale'de baraj doldu; belediye taşkın için uyardı
        Çanakkale'de baraj doldu; belediye taşkın için uyardı
        Çanakkale'de sağanak nedeniyle istinat duvarı çöktü
        Çanakkale'de sağanak nedeniyle istinat duvarı çöktü