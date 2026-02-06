Çanakkale'de "Dezenformasyonla Mücadele: Eğiticinin Eğitimi Programı" düzenlendi

Çanakkale’de gerçekleştirilen “Dezenformasyonla Mücadele: Eğiticinin Eğitimi Programı”nda, dijital ortamda yanlış bilginin yayılımı ile türleri ve bireysel mücadele yöntemleri kamu personeli ile eğitici adaylarına aktarıldı.



Çanakkale Valiliği himayesinde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Çanakkale Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen program, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle, Çanakkale Ticaret Borsası'nda yapıldı.



Dijital çağda yayılan yanlış bilgi ve manipülatif içeriklere karşı bilinçlendirmenin amaçlandığı program kapsamında kamu personeli ve eğitici adaylarına eğitim verildi.



Çanakkale Vali Yardımcısı Polat Kara, programın açılışında, enformasyon çağında bilgi üretimi ve yayılımında hızlanma sağlanırken, bilgiyi filtrelemeden hazır kabul etme katsayımızın da yükseldiğini söyledi.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Çanakkale Bölge Müdürü Mustafa Tolga Karaoğlu ise içinde bulunduğumuz dijital çağla birlikte doğru bilgiye ulaşmanın gittikçe zorlaştığını dile getirdi.



Yanlış bilgi ve dezenformasyonun yalnızca bireyleri değil toplumsal huzuru, kamu düzenini ve ortak aklı da doğrudan etkileyebildiğini belirten Karaoğlu, şunları kaydetti:



“Bu nedenle dezenformasyonla mücadele, artık hepimizin ortak sorumluluğudur. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak toplumda doğru bilgi kültürünü güçlendirmek, dijital okuryazarlığı artırmak ve vatandaşlarımızın çarpıtılmış bilgi karşısında daha bilinçli bir duruş sergilemelerine katkı sunmak bizim temel hedeflerimizdendir. Gerçekleştirilen bu eğitim de tam olarak bu amaca hizmet etmektedir. Bugün hayata geçirdiğimiz işbirliği protokolü sayesinde, gençlerimize, öğrencilerimize, gönüllü eğitmenlerimize ve eğitim camiamıza ulaşarak doğru bilgi kültürünü yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Kurumlarımızın bilgi, deneyim ve insan kaynağını bir araya getirmesi bu mücadelenin sürdürülebilirliği açısından son derece kıymetlidir.”



Dezenformasyonun tanımı, türleri ve yayılma dinamiklerinin ele alındığı eğitim programı kapsamında ilk oturumda "Dezenformasyonla İlgili Temel Kavramlar ve Dezenformasyon Türleri" başlıklı modülde bilgi düzensizliği, mezenformasyon, dezenformasyon ve malenformasyon kavramları ele alındı.



İkinci oturumda ise "Yeni Medya ve Yeni Fenomenler", "Dezenformasyonun Hızlı Yayılımı ve Etkileri", "Algoritmaların Rolü" ve "Dezenformasyonun Psikolojisi" başlıklarıyla dijital ortamda yanlış bilginin nasıl hızla yayılabildiği ve bireyler üzerindeki etkileri değerlendirildi.



Programın son bölümünde ise katılımcılara bireysel düzeyde dezenformasyonla mücadele yöntemleri aktarıldı.



Doğrulama teknikleri, güvenilir bilgi kaynaklarına erişim yolları ve ilgili yasal düzenlemeler hakkında bilgi verilerek, eğitici adaylarının kendi kurum ve çevrelerinde bilinçlendirme faaliyetleri yürütebilecek donanıma ulaşmaları hedeflendi.



Etkinlik sonunda tüm katılımcılara katılım sertifikası takdim edildi.



Programa, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arda Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan ile kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

