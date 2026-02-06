Habertürk
        Gelibolu'da sahilde ölü inek bulundu

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde sahilde ölü inek bulundu.

        Giriş: 06.02.2026 - 20:22 Güncelleme: 06.02.2026 - 20:22
        Gelibolu'da sahilde ölü inek bulundu
        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde sahilde ölü inek bulundu.


        İlçedeki Feneraltı mevkisinde yürüyüş yapan vatandaşlar, sahilde ölü bir ineğin olduğunu fark etti.


        Durumun Gelibolu Belediyesine bildirilmesi üzerine ekipler bölgeye sevk edildi.


        Belediye ekipleri, sahile vuran ineği bulunduğu yerden alarak gömülmek üzere bölgeden uzaklaştırdı.


        Vatandaşlardan Saner Kiye gazetecilere, sahilde ineği görünce çok şaşırdığını belirterek, "Sahilde balık ya da deniz canlısı görmeye alışığız ama bu kez karşımıza ölü bir inek çıktı. Çocuklar da vardı, herkes merakla toplandı. Neyse ki belediye ekipleri kısa sürede gelip duruma müdahale etti." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

