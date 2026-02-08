Gelibolu'da Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek

–Türk Kızılayı Gelibolu Şubesi ile Çanakkale Kızılay Kan Alım Merkezi’nin işbirliğiyle Balıkhane Meydanı’nda 2 gün süren kan bağışı kampanyasında vatandaşlar toplam 62 ünite kan verdi.



Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde Türk Kızılayı Gelibolu Şubesi ile Çanakkale Kızılay Kan Alım Merkezi’nin ortaklaşa düzenlediği kan bağışı kampanyası tamamlandı. İlçe merkezindeki Balıkhane Meydanı’nda 2 gün boyunca konuşlanan kan alım aracına vatandaşlar ilgi gösterdi.



Kampanya süresince toplam 62 ünite kan bağışı yapıldı. Dr. Ali Rıza Atabay’ın koordinasyonunda 7 kişilik ekiple gerçekleştirilen çalışmada bağış miktarının beklentinin biraz altında kaldığı ifade edildi.



Kan veren vatandaşlardan Yalçın Can, kampanyaya gönüllü olarak katıldığını belirterek şunları söyledi:





“Kan vermek hem sağlık açısından faydalı hem de ihtiyaç sahiplerine hayat kurtarıcı bir destek oluyor. Burada bulunmaktan mutluluk duydum. Daha fazla kişinin bu tür kampanyalara katılması gerektiğini düşünüyorum” dedi.



Kızılay yetkilileri, kan bağışının süreklilik arz eden bir ihtiyaç olduğunu vurgulayarak vatandaşları düzenli bağış yapmaya davet etti.







