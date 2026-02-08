Habertürk
Habertürk
        Gelibolu'da Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek

        Gelibolu'da Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek

        –Türk Kızılayı Gelibolu Şubesi ile Çanakkale Kızılay Kan Alım Merkezi'nin işbirliğiyle Balıkhane Meydanı'nda 2 gün süren kan bağışı kampanyasında vatandaşlar toplam 62 ünite kan verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 10:54 Güncelleme: 08.02.2026 - 10:54
        Gelibolu'da Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek
        Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde Türk Kızılayı Gelibolu Şubesi ile Çanakkale Kızılay Kan Alım Merkezi’nin ortaklaşa düzenlediği kan bağışı kampanyası tamamlandı. İlçe merkezindeki Balıkhane Meydanı’nda 2 gün boyunca konuşlanan kan alım aracına vatandaşlar ilgi gösterdi.

        Kampanya süresince toplam 62 ünite kan bağışı yapıldı. Dr. Ali Rıza Atabay’ın koordinasyonunda 7 kişilik ekiple gerçekleştirilen çalışmada bağış miktarının beklentinin biraz altında kaldığı ifade edildi.

        Kan veren vatandaşlardan Yalçın Can, kampanyaya gönüllü olarak katıldığını belirterek şunları söyledi:


        “Kan vermek hem sağlık açısından faydalı hem de ihtiyaç sahiplerine hayat kurtarıcı bir destek oluyor. Burada bulunmaktan mutluluk duydum. Daha fazla kişinin bu tür kampanyalara katılması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

        Kızılay yetkilileri, kan bağışının süreklilik arz eden bir ihtiyaç olduğunu vurgulayarak vatandaşları düzenli bağış yapmaya davet etti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

