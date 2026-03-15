        Çanakkale'de firari hükümlü yakalandı

        Çanakkale'de, hakkında farklı suçlardan toplam 11 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2026 - 14:07 Güncelleme:
        Çanakkale'de firari hükümlü yakalandı

        Çanakkale'de, hakkında farklı suçlardan toplam 11 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.


        Valilikten yapılan açıklamaya göre, 11 Mart'ta Çanakkale Açık Cezaevinden firar eden ve hakkında yakalama kararı bulunan D.A'nın Çanakkale JASAT'ın aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında İsmetpaşa Mahallesine geleceği bilgisine ulaşıldı.

        JASAT tarafından yürütülen takip sonucu yakalanan D. A'nın yapılan UYAP sorgulamasında "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçu ve çeşitli suçlardan hakkında toplam 11 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası kararı olduğu tespit edildi.

        Yakalanan firari hükümlü, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Çanakkale E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

