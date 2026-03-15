        Savaş yıllarında er olarak görev yaptığı Çanakkale'ye 30 yıl sonra vali olmuş

        BURAK AKAY - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde (ÇOMÜ) görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Mithat Atabay'ın, Çanakkale'nin valileri üzerine yaptığı 3 yıllık çalışmada, Çanakkale Savaşları sırasında karargahta er olarak görev yapıp 30 yıl sonra Çanakkale Valisi olarak atanan "Burhanettin Tek'er"in hikayesine yer verildi.

        Giriş: 15.03.2026 - 11:12 Güncelleme:
        ÇOMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mithat Atabay, AA muhabirine, Çanakkale'de görev yapan valiler üzerine bir kitap yazmak için Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığında araştırma yaptığını söyledi.

        Atabay, 3 yıl süren araştırma kapsamında Çanakkale'nin 6'ncı valisi olan "Burhanettin Tek'er"in yaşamına ilişkin bilgilerle karşılaşıp çok şaşırdığını ifade etti.

        Burhanettin Bey'in Çanakkale'de görev yapmasının tarihsel açıdan önemli bir örnek olduğunu belirten Atabay, Çanakkale Savaşları başlamadan önce seferberlik sırasında askere alınan Burhanettin Bey'in savaş yıllarında karargahta kurmay heyetiyle birlikte görev yapan bir er olarak hizmet verdiğini kaydetti.

        Cumhuriyet döneminde çeşitli illerde mülki idare görevlerinde bulunan Burhanettin Bey'in "Tek'er" soyadını Soyadı Kanunu'nun 2 Ocak 1935'te yürürlüğe girmesiyle aldığını dile getiren Atabay, Burhanettin Bey'in Çanakkale Savaşları'nın 30. yılına denk gelen 1945'te Çanakkale Valisi olarak görevlendirildiğini söyledi.

        Burhanettin Bey'in Çanakkale'de 15 ay görev yaptığını anlatan Atabay, şöyle konuştu:

        "Burhanettin Bey görevi süresince burada Çanakkale Savaşları ile ilgili bir tane 18 Mart töreni gerçekleştirdi. Bu tören o ana kadar yapılan en kapsamlı program oldu. Gerçekten o yıl Burhanettin Tek'er özel bir çaba sarf etmiş ve bu bağlamda İstanbul ve Ankara'dan çok sayıda üniversite öğrencisi Çanakkale'ye gelmişti. O yıl 18 Mart töreni, 3 gün süreyle kutlandı. Ayrıca dönemin ünlü bilim insanlarından Ahmet Caferoğlu da burada Çanakkale Savaşları'nın Türk dünyası üzerine etkileri üzerine bir konuşma yapmıştı."

        - Tekirdağ ve Kocaeli'de de valilik yaptı

        Mithat Atabay, törenlerin ardından katılımcıların Nara ve Hasan Mevsuf şehitliklerini ziyaret ettiğini belirterek, Nusret Mayın Gemisi'nde görev yapmış bir erin de törene katılarak savaş günlerine ilişkin anılarını paylaştığını aktardı.

        Burhanettin Bey'in 1946 yılında Tekirdağ'a, ardından Kocaeli'ye vali olarak atandığını belirten Atabay, 1951 yılında Kocaeli'de düzenlenen 18 Mart törenlerinde Çanakkale'de yaşadığı bir anıyı anlattığını söyledi.

        Söz konusu törene ilişkin Atabay, "O sırada törene katılan bir kişi kendisinin de aynı karargahta hizmet eri olarak bulunduğunu söyleyince ikisi duygusal anlar yaşadı." dedi.

        Atabay, 1951'de emekliye ayrılan Burhanettin Bey'in daha sonra İstanbul'a yerleştiğini, 1956 yılında kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran Devrim Muhafızları: Taklit İHA'larla Türkiye ve bölge ülkeleri hedef alınıyor
        İsrail "gizli ve acil" savunma bütçesini onayladı
        Trump: Eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz
        Yasak aşk cinayetinde kamera aldatmacası!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        "Türkiye artık benim vatanım"
        4 uyarı birden! Çamur yağacak!
        Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında!
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "Şampiyonluk çok yakın"
        'Raf Ömürleri' ne kadar?
        İlber Ortaylı'nın hangi kitabı ne anlatıyor?
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        Bayram tatili zehir oldu! Anne-baba öldü, 4 çocuk yaralı
        Ramazan'ın son günlerinde vücutta neler değişiyor?
        Evlilik bilmecesi
        Modacı Eraslan'ın ölümünden yeni ayrıntı!
        İlber
        İmralı'nın karakutusu: Nail kaptan!
        Çanakkale Valisi Toraman, Gelibolu'da şehit aileleri, gaziler ve askerlerle...
        Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir Ankara'da düzenlenen törenlere katıldı
        Biga'da hayırseverlerin desteğiyle yapılacak kreşin temeli atıldı
        Profesyonel dalgıç, 18 Mart anısına dünya rekoru için Anzak Koyu'nda suya g...
        Devlet Büyükleri Anıt Mezarlığı'nda Anma Programı Gerçekleştirildi
        Çanakkale'de sürüklenen yelkenlinin yardımına balıkçı teknesi koştu
