Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümünde fener alayı düzenlendi

Çanakkale'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla fener alayı gerçekleştirildi.



Çanakkale Valiliği tarafından kutlama programı kapsamında yapılan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda başladı.



Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve fener taşıyan grup, İnönü Caddesi ve Kordon boyunda yürüyerek Morabbin Parkı'na ulaştı.



Soğuk havaya rağmen binlerce kişi, Boğaz ve Garnizon Komutanlığı Bandosu eşliğinde marşlar söyleyip ellerindeki Türk bayraklarını salladı.



Yürüyüşe, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Emniyet Müdürü Ergün Dağıstanlı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Orhan Öğrenci, kurum ve daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, öğrencilerle çok sayıda vatandaş katıldı.

