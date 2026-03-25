        Gelibolu'da apartmanda çıkan yangın söndürüldü

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, bir apartmana ait dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2026 - 09:13 Güncelleme:
        Yazıcızade Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın 2'nci katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın sırasında evde bulunan M.Ç, eşi ve 4 çocuğuyla dışarı çıkmayı başardı.

        Alevlerin diğer katlara sıçramasını önleyen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alıp söndürdü.

        Yangına müdahale sırasında ellerinden hafif yaralanan 2 itfaiye eri ile dumandan etkilenen bazı apartman sakinleri, Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Evde hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

