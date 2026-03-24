Çanakkale'de 14 firari hükümlü yakalandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 firari hükümlü yakalandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerince 16-22 Mart tarihlerinde yürütülen çalışmalarda 47 bin 657 kişi ve 46 bin 600 araç sorgulandı.



Yapılan çalışmalar sonucunda 103 aranan kişi ve 12 araç yakalandı.



Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

