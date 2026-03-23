Çanakkale'de huzur uygulamalarında gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı
Çanakkale'de polis ekiplerince yapılan huzur uygulamalarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 16-23 Mart'ta İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince il merkezi ve ilçelerde yapılan huzur uygulamalarında 9 bin 948 kişi ve 3 bin 441 araç incelendi, farklı suçlardan aranması bulunan 17 kişi yakalandı, 470 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı.
Uygulamalarda 331 gram uyuşturucu, 119 adet uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca, 2 hassas terazi,
uyuşturucu ticaretinden elde edilen 44 bin lira ele geçirildi.
Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan 4 zanlı tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 59 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı,
Kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 48 kişi hakkında Kabahatler Kanunu hükümlerince idari yaptırım uygulandı.
