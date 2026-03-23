Guinness rekortmeni dalgıç Gelibolu Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir ile bir araya geldi

Gelibolu Yarımadası'nda "Soğuk suda en uzun süre tüplü dalış" kategorisinde 36 saat 9 dakika 36 saniye ile Guinness Dünya Rekoru kıran profesyonel dalgıç Mazlum Kibar, Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'i ziyaret etti.



Kibar ve ekibi, rekor denemesinde verdiği desteklerden dolayı Kaşdemir'e 1915 Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'nde ziyarette bulundu.



Başarısından dolayı Kibar ve ekibini tebrik eden Kaşdemir, rekorun tarihi alanın tanıtımı için de önemli olduğunu dile getirdi.



Kaşdemir, Kibar'ın rekorunu Çanakkale şehitlerine ithaf ettiğini belirterek, "Bir Türk'ün Çanakkale'de soğuk suda 36 saatten daha fazla bir süre kalması ve Guinness Dünya Rekoru'nu kırması bizim için çok kıymetliydi. Mazlum Kibar suyun altında uzun bir uğraş verdi. Çanakkale Tarih Alan Başkanlığı olarak böyle bir ekibin bir parçası olmak ve destek olmak çok kıymetliydi." dedi.



Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nın dünyada en fazla bilinen ve gidilmek istenen dalış merkezlerinde biri haline geleceğini ifade eden Kaşdemir, bütün dalış meraklılarını Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda, zaman tünelinde yolculuk yapmaya davet etti.



Mazlum Kibar da suyun altında yaşadığı duygunun had safhada olduğunu, yukarıda kendisini bekleyen kalabalığın bunu daha da ateşlediğini söyledi.



Mehmetçik'in 111 yıl önce büyük bir mücadele verdiğini ve sonunda büyük bir zafer elde ettiğini ifade eden Kibar, sözlerine şöyle devam etti:



"O zafer sayesinde biz bugün bu topraklarda yaşıyoruz ve bu rekor denemesini gerçekleştirme fırsatı bulduk. Bu rekor denemesine de onların huzurunda, onların bulunduğu yerde yapmış olmak çok önemliydi. Bu sayede dirayetimiz, gücümüz, kuvvetimiz arttı. Aşağıda üşümedik. Onların çok daha zorlu şartlarda çok daha dar alanda çok daha küçük bir yerde kalma zorunlulukları vardı. Bizim daha geniş bir alanımız vardı. Yanımızda düşman değil, dostlarımız, arkadaşlarımız vardı. Bu sayede onlardan daha rahat bir ortamdaydık ama onların o mücadelesini düşündükçe biz güç bulduk, güç kazandık ve çok şükür ki hedeflediğimiz 36 saati aşıp 36 saat 9 dakika 36 saniyelik bir rekor denemesini gerçekleştirerek soğuk suda en uzun süre yaşayan insan olduk. Bu rekorumuz Çanakkale Deniz Zaferleri'nin 111. yılında şehitlerimize armağan olsun."



Kibar, ziyaret sonunda Kaşdemir'e plaket takdim etti.

