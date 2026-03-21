Lapseki'de Zafer Batuhan Özer Futsal Turnuvası tamamlandı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde düzenlenen Zafer Batuhan Özer Futsal Turnuvası sona erdi. AK Parti Lapseki Gençlik Kollarınca Plevne Okulu Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvanın başlama vuruşunu AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Evran yaptı. Maçlar sonunda takımlardan "Real Çardak" şampiyon olurken, "Haddini Bilbao" ikinci, "Legend FC" ise üçüncü oldu. Ödül töreninde konuşan Evran, turnuvaya katılan takımları tebrik etti.

