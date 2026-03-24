Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Haberleri

        Sindirim sisteminde nadir görülen hastalığa yakalanan kadın, ameliyatla sağlığına kavuştu

        Nadir görülen "Wilkie sendromu" hastası 37 yaşındaki Songül Asiltürk, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen ameliyatla sindirim sistemindeki tıkanıklığın ortadan kaldırılması sonucu sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2026 - 10:53 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sindirim sisteminde nadir görülen hastalığa yakalanan kadın, ameliyatla sağlığına kavuştu

        Nadir görülen "Wilkie sendromu" hastası 37 yaşındaki Songül Asiltürk, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen ameliyatla sindirim sistemindeki tıkanıklığın ortadan kaldırılması sonucu sağlığına kavuştu.


        Sağlık İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Songül Asiltürk, yaklaşık bir yıldır devam eden bulantı ve kusma şikayetleri nedeniyle yapılan tetkikler sonucunda nadir görülen Wilkie sendromu (superior mezenterik arter sendromu) tanısı aldı.

        Başka merkezlerde kendisine, bu ameliyatın Çanakkale'de gerçekleştirilemeyeceği ifade edilmesine rağmen tavsiye üzerine Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Uğur Kahan Öztürk tarafından değerlendirilen hasta için uygun tedavi planı oluşturuldu.

        Öztürk ve ekibi tarafından gerçekleştirilen laparoskopik duodenojejunostomi ameliyatı başarıyla tamamlandı. Minimal invaziv (vücutta çok küçük kesiler veya doğal açıklıklar kullanılarak gerçekleştirilen) yöntemle gerçekleştirilen operasyon sayesinde hasta, ameliyat sonrası hızlı bir iyileşme süreci geçirerek 4 gün sonra sağlıklı şekilde taburcu edildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Öztürk, Wilkie sendromunun nadir görülen ancak yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyen bir hastalık olduğunu belirtti.

        Hastanın uzun süredir ciddi şikayetler yaşadığını aktaran Öztürk, "Uyguladığımız cerrahi yöntemle sindirim sistemindeki tıkanıklığı ortadan kaldırdık. Laparoskopik teknik sayesinde hastamız daha az ağrı, daha kısa hastanede kalış süresi ve hızlı iyileşme avantajı elde etti. Bu tür özellikli ameliyatların hastanemizde başarıyla yapılabiliyor olması hem hastalarımız hem de ilimiz adına önemli bir kazanımdır." ifadelerini kullandı.

        Başhekim Op. Dr. Hasan Keser de Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde ileri cerrahi yöntemlerin başarıyla uygulanabiliyor olmasının, sağlık hizmetlerinin geldiği noktayı göstermesi açısından son derece kıymetli olduğunu belirtti.

        Alanında uzman hekimler ve güçlü sağlık altyapı sayesinde daha önce il dışına sevk edilen birçok hastalığın tedavisinin Çanakkale'de gerçekleştirilebildiğini ifade eden Keser, hastanın sağlığına kavuşmuş olmasının kendileri için en büyük mutluluk olduğunu kaydetti.

        Yapılan operasyon sonrası sağlığına kavuşan Asiltürk ise ameliyat için başka bir merkeze gitmek zorunda kalmadan kendi ilinde tedavi olabilmenin memnuniyetini dile getirerek, başta Dr. Öztürk olmak üzere ameliyat sürecinde emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Benzer Haberler

