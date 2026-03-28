        Karagöz ustalarından "geleneksel icra korunmalı" tavsiyesi

        ÇİĞDEM ALYANAK/SEVİ GÖZAY ASLAN - Karagöz sanatçıları Nazım Öney Olcaytu ve Müzeyyen Aslan, Karagöz ve Hacivat oyununun geleneksel hayal perdesine dayalı icrasının dışına çıkılarak sahneye uyarlanmasının, sanatın özgün yapısını ve zenginliğini zedeleyebileceğini savundu.

        Giriş: 28.03.2026 - 11:05
        Karagöz ve kukla sanatçısı da olan Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Nazım Öney Olcaytu, AA muhabirine, Karagöz oyunlarının yalnızca iki karakterden ibaret olmadığını belirterek, yaklaşık 300 tipten oluşan geniş bir repertuvara sahip olduğunu söyledi.

        Karagöz'ün sıklıkla "gölge oyunu" olarak tanımlandığını ancak bunun eksik bir ifade olduğunu dile getiren Olcaytu, bu sanatın esasının ışık ve renk yansımalarına dayandığını kaydetti.

        Geleneksel yapının korunması gerektiğini vurgulayan Olcaytu, "Bu sanat yüzyıllardır varlığını sürdürüyor. Öncelikle geleneksel biçimi koruyup yaşatmalı, ardından da farklı yorumlara yer verilmelidir." dedi.

        Olcaytu, Karagöz oyunlarının güncelliğini koruduğunu belirterek, sanatçıların metinleri çağın koşullarına göre uyarladığını ifade etti.

        - "Gerçek sanatçı, perdenin arkasında ortaya çıkıyor"

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Karagöz ve kukla sanatçısı Müzeyyen Aslan da sahneye uyarlanan gösterilerin Karagöz sanatının derinliğini yansıtmadığını savundu.

        Karagöz sanatçısının tasvir takımının olması ve tasvir işlemesi gerektiğini belirten Aslan, "Oyunlarda birçok tip var ama sahnede iki kişi karşılıklı konuşuyor. Gerçek bir sanatçı, perdenin arkasında tüm tipleri tek başına seslendirerek oynattığında ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.

        Aslan, kostümün yanı sıra maskotlu Karagöz yapanların da olduğunu kaydetti.

        Karagöz'ün maskot olarak canlandırılmasının doğru olmadığını savunan Aslan, "Çizgi film karakteri gibi çocuklarla fotoğraf çektiriyorlar. Bir fotoğraf çekim karesinde canlı Karagöz'ün bulunmasını doğru bulmuyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

