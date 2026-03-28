        Seddülbahir Kalesi'ne uluslararası mimarlık ödülü

        Osmanlı padişahı 4. Mehmed'in annesi Hatice Turhan Sultan'ın vakfı olan Seddülbahir Kalesi, "Wonder Global Design Awards 2025" kapsamında uluslararası ödüle layık görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2026 - 10:26 Güncelleme:
        Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, restore edilerek müzeye dönüştürülen kalenin, mimari koruma ile çağdaş müzecilik anlayışını bir araya getiren dönüşümüyle öne çıktığı belirtildi.

        Açıklamada, dünya genelinde mimarlık ve tasarım projelerini değerlendiren organizasyonun mimarlık, iç mekan ve kültürel projeler gibi farklı alanlarda yenilikçi çalışmaları uluslararası jüri tarafından ödüllendirdiği ifade edildi.

        "KOOP Architects" imzası taşıyan Seddülbahir Kalesi Projesi'nin, "Mimarlık-Kültürel/Toplumsal Mimarlık" kategorisinde ödüle değer görüldüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Seddülbahir Kalesi'nde gerçekleştirilen restorasyon ve müze tasarımı, tarihi yapının özgün mimarisini korurken çağdaş sergileme teknikleri ile ziyaretçi deneyimini bir araya getirmesiyle dikkati çekmektedir. Elde edilen bu ödül, yürütülen koruma ve müzecilik çalışmalarının uluslararası düzeyde takdir gördüğünü ortaya koymaktadır."

        - Seddülbahir Kalesi

        Seddülbahir Kalesi, Çanakkale Boğazı'nın girişini savunmak amacıyla Anadolu yakasındaki Kumkale ile boğazın her iki yakasına karşılıklı olacak şekilde Tarihi Gelibolu Yarımadası'nın girişine 1658 yılında inşa ettirildi.

        Müttefikler tarafından 3 Kasım 1914'te kalenin bombalanması üzerine Türk ordusu, Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale Cephesi'nde ilk şehitlerini verdi.

        Çanakkale Muharebeleri'nde ağır hasar gören kale, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca 2015'te başlatılan restorasyon uygulama projesinin Cumhuriyet'in 100. yılında 18 Mart 2023'te tamamlanmasıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeniden ziyarete açıldı.

        Projenin bilimsel danışma kurulunda Dr. Gülsün Tanyeli, Prof. Dr. Lucienne Thys-Şenocak, Prof. Dr. Rahmi Nurhan Çelik, Dr. Haluk Sesigür ve Arzu Özsavaşcı yer aldı.

        Mimari projeyi ise Yusuf Burak Dolu (KOOP Mimarlık) ve Arzu Özsavaşcı (AOMTD) üstlendi. Uygulama, ABMA Restorasyon tarafından gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Körfez ülkelerinde 'İran' bölünmesi
        Körfez ülkelerinde 'İran' bölünmesi
        İran Suudi Arabistan'daki üsse saldırdı: 12 ABD askeri yaralandı
        İran Suudi Arabistan'daki üsse saldırdı: 12 ABD askeri yaralandı
        Trump: İran Hürmüz Boğazı'nı açmalı
        Trump: İran Hürmüz Boğazı'nı açmalı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Kıdem tazminatı nasıl alınır?
        Kıdem tazminatı nasıl alınır?
        Defalarca evi basılmış... Kadın cinayetinde yürek yakan detaylar!
        Defalarca evi basılmış... Kadın cinayetinde yürek yakan detaylar!
        Yeni araştırma: Bu diyet beyin yaşlanmasını yavaşlatıyor
        Yeni araştırma: Bu diyet beyin yaşlanmasını yavaşlatıyor
        Torreira'dan transfer itirafı!
        Torreira'dan transfer itirafı!
        "Kocam aristokrat bir aileden geliyor"
        "Kocam aristokrat bir aileden geliyor"
        Çocukların yanında vurdu! Araçla ezmeye kalktı!
        Çocukların yanında vurdu! Araçla ezmeye kalktı!
        Karlar Ülkesi Elsa'nın ve K-Pop İblis Avcıları Rumi'nin sesi Begüm Günceler Göker merak edilenleri anlattı
        Karlar Ülkesi Elsa'nın ve K-Pop İblis Avcıları Rumi'nin sesi Begüm Günceler Göker merak edilenleri anlattı
        "Aile baskısı yok"
        "Aile baskısı yok"
        O fay hareket ediyor! Bölge genişliyor
        O fay hareket ediyor! Bölge genişliyor
        Çay ve kahve suyun yerine geçiyor mu?
        Çay ve kahve suyun yerine geçiyor mu?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Meteoroloji saat verdi... 12 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede yağış var!
        Meteoroloji saat verdi... 12 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede yağış var!
        Arda Güler'in pası gündem yarattı!
        Arda Güler'in pası gündem yarattı!
        2 yeni modelin fiyatı ortaya çıktı!
        2 yeni modelin fiyatı ortaya çıktı!
        "Çok çetin ve çekişmeli bir maç olacak"
        "Çok çetin ve çekişmeli bir maç olacak"

        Benzer Haberler

        Seddülbahir Kalesi, uluslararası ödüle layık görüldü
        Seddülbahir Kalesi, uluslararası ödüle layık görüldü
        Gökçeada'da Koordinasyon ve Değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi
        Gökçeada'da Koordinasyon ve Değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi
        Biga'dan iki öğrenci "su ve insan" temalı yarışmada bölge derecesi elde ett...
        Biga'dan iki öğrenci "su ve insan" temalı yarışmada bölge derecesi elde ett...
        Çanakkale'de 438 adet sahte altın ele geçirildi
        Çanakkale'de 438 adet sahte altın ele geçirildi
        Çanakkale'de Uluslararası Basın Konfederasyonu Marmara Bölge Çalıştayı başl...
        Çanakkale'de Uluslararası Basın Konfederasyonu Marmara Bölge Çalıştayı başl...
        Gelibolu'da "okuyan okul" projeleriyle öğrenme sınıfın dışına taşındı
        Gelibolu'da "okuyan okul" projeleriyle öğrenme sınıfın dışına taşındı