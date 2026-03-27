        Çanakkale'de Uluslararası Basın Konfederasyonu Marmara Bölge Çalıştayı başladı

        Uluslararası Basın Konfederasyonunca (UBK) düzenlenen "Basının Medya Meslek Yasası ve Medya Meslek Birliği Yolculuğu" konulu Marmara Bölge Çalıştayı Çanakkale'de başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2026 - 18:02 Güncelleme:
        Sektörün en önemli hukuki ve idari eksikliklerinden biri olan meslek yasasını şekillendirmek amacıyla Çanakkale Belediyesi Nikah Salonunda İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü desteğiyle düzenlenen çalıştay, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Uluslararası Basın Konfederasyonu Başkanı Şakir Gürel, açılışta yaptığı konuşmada, bugün basının yaşadığı ve basında yaşanılan sıkıntıların nedeninin, iletişimin gelişmesi, dijital mecraların yaygınlaşması ile birlikte mevcut yasanın gelişmelerin gerisinde kalması ve basında öz denetimi sağlayan Barolar Birliği gibi bir medya meslek birliğinin olmaması olduğunu söyledi.

        Medyaya olan güvenin tamamının kaybolması ile denetimsizliğin, gazetecilik mesleğinin itibarını olabildiğince zedelediğini savunan Gürel, "Halkın medyaya güvenmediği bir ortam oluşmuş. Basın dördüncü kuvvet olma işlevini yitirmiş, bu da demokratik denetim mekanizmalarının büyük ölçüde zarar görmesine neden olmuştur. Özetle öz denetim basının sadece kendi koruması değil, halkın haber alma hakkını, kirli bilgiden ve baskıdan koruması demektir." dedi.

        Bir medya meslek birliğinin olması durumunda hızlı bir etik kurulu mekanizması ile hataların düzeltilebileceğini ifade eden Gürel, "Mevcut durumda kimin gazeteci olduğu belirsiz, her elinde telefon olan 'gazeteciyim' diyebiliyor. Medya meslek birliği öz denetimi olduğu takdirde gazetecilik tanımı netleşir." diye konuştu.

        Kurulacak medya meslek birliğinin, bilginin doğruluğunu garanti altına alarak kamu düzenini koruyan en stratejik sivil mekanizma olacağına dikkati çeken Gürel, "Yeni bir medya meslek yasası ve medya meslek birliği ile ister lise mezunu, isterse üniversite mezunu medya meslek akademilerinde, akademik formasyon almadan gazeteci unvanı ile çalışamayacak, gazetecilik yapamayacaktır." ifadesini kullandı.

        Bugün Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İletişim Fakültesi bünyesinde Medya Meslek Akademisi açılması için bir protokol imzaladıklarını aktaran Gürel, bu akademinin gelecek öğretim yılında faaliyetlerine başlayacağını söyledi.

        Gürel, "Yeni bir medya meslek yasası ve medya meslek birliği, gazeteciliğin yapacak başka bir işi olmayanın veya her isteyenin yapabildiği herhangi bir iş değil, itibarlı bir meslek olmasını sağlayacaktır." diyerek sözlerini tamamladı.

        Programın devamında Demokrasi ve Toplum Haber Sitesi'nin (DVT HABER) açılışı gerçekleştirildi, katılımcılar günün anısına fotoğraf çektirdi.

        Konuşmaların ardından çalıştayda, "Tam Bağımsız veya Yarı Bağımsız Bir Otorite ve Medya Meslek Birliği Gerekliliği" ile "Kimlerin Gazeteci Olduğunu Belirleyecek Bağımsız Otorite" konuları katılımcılar tarafından tartışıldı.

        Öte yandan çalıştay kapsamında UBK yönetim kurulu üyeleri, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu'nu ziyaret etti.

        Ziyarette, UBK ve Tüm İletişim ve Medya Federasyonu (TİMEF) arasında "Medya Meslek Akademisi ve ERASMUS Akademik İş Birliği Protokolü" imzalandı.

        Programa, Çanakkale Vali Yardımcısı Ömer Şahin, çeşitli basın federasyonlarından temsilciler, gazeteciler, akademisyenler ve iletişim fakültesi öğrencileri katıldı.

        Çalıştay, yarın gerçekleştirilecek "Mesleki Deformasyon ve Önlemenin Yolları" başlıklı oturum ve katılımcıların değerlendirmeleriyle sona erecek.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Pentagon: Elimizdeki Tomahawk füze sayısı kritik ölçüde azaldı
        Pentagon: Elimizdeki Tomahawk füze sayısı kritik ölçüde azaldı
        Arda Güler'in pası gündem yarattı!
        Arda Güler'in pası gündem yarattı!
        Romanya zaferimiz dünya basınında!
        Romanya zaferimiz dünya basınında!
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        ABD’li artık savaşa destek vermiyor
        ABD’li artık savaşa destek vermiyor
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        El freni dehşetinde Öykü'nün dedesi de hayatını kaybetti!
        El freni dehşetinde Öykü'nün dedesi de hayatını kaybetti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Hande Erçel Adli Tıp’a sevk edildi
        Hande Erçel Adli Tıp’a sevk edildi
        YÖK Başkanı Özvar duyurdu! 3+1, 2+2 ya da 7+1 modeli geliyor
        YÖK Başkanı Özvar duyurdu! 3+1, 2+2 ya da 7+1 modeli geliyor
        Eğlence mekanına kurşun yağmuru! Ölü sayısı 3'e çıktı!
        Eğlence mekanına kurşun yağmuru! Ölü sayısı 3'e çıktı!
        Uşak Belediye Başkanı ve 13 kişi gözaltında
        Uşak Belediye Başkanı ve 13 kişi gözaltında
        Eşi ve oğlu öldürülen kadın: Çocuğum kaçarken tetiğe bastı!
        Eşi ve oğlu öldürülen kadın: Çocuğum kaçarken tetiğe bastı!
        2 yeni modelin fiyatı ortaya çıktı!
        2 yeni modelin fiyatı ortaya çıktı!
        "Alışık değilim"
        "Alışık değilim"
        Tapuda avukat zorunluluğunda rakam belli oldu
        Tapuda avukat zorunluluğunda rakam belli oldu
        "Bırakalım artık onlar düşünsün"
        "Bırakalım artık onlar düşünsün"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Gelibolu'da "okuyan okul" projeleriyle öğrenme sınıfın dışına taşındı
        Gelibolu'da "okuyan okul" projeleriyle öğrenme sınıfın dışına taşındı
        Çanakkale'de öğrencilere su kullanımı hakkında farkındalık eğitimi
        Çanakkale'de öğrencilere su kullanımı hakkında farkındalık eğitimi
        Biga'da Nevruz Bayramı kutlandı
        Biga'da Nevruz Bayramı kutlandı
        Biga'da doğa tutkunlarına uygulamalı ilk yardım eğitimi verildi
        Biga'da doğa tutkunlarına uygulamalı ilk yardım eğitimi verildi
        Çanakkale'de eğitimleri tamamlanan acemi erler yemin etti
        Çanakkale'de eğitimleri tamamlanan acemi erler yemin etti
        Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli
        Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli