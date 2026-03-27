Biga'da doğa tutkunlarına uygulamalı ilk yardım eğitimi verildi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde faaliyet gösteren Biga Doğa Dostları Topluluğu üyelerine yönelik, doğa şartlarında ve günlük yaşamda karşılaşılabilecek acil durumlara karşı "ilk yardım eğitimi" düzenlendi.



Biga Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle 24-27 Mart tarihleri arasında düzenlenen programda katılımcılara temel yaşam desteği, kanamalar, yaralanmalar ve doğa sporları sırasında oluşabilecek tıbbi acillere müdahale teknikleri hem teorik hem de uygulamalı olarak anlatıldı.





Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan kursiyerler, yapılan sınavların ardından resmi ve geçerli olan ilk yardım sertifikasını almaya hak kazandı.



