        Gelibolu'da "okuyan okul" projeleriyle öğrenme sınıfın dışına taşındı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde iki ortaokulda yürütülen projelerle öğrenciler, okudukları eserleri gezilerle pekiştirerek tarih ve kültür bilinci kazandı.

        Giriş: 27.03.2026 - 16:21 Güncelleme:
        Bolayır Şehit Nuriye Ak Ortaokulu'nda yürütülen "Okuyan Okul Projesi" kapsamında öğrenciler, "Çanakkale Destanı" adlı eseri okudu.


        Gelibolu Namık Kemal Ortaokulu'nda ise "Hem Okuyorum Hem Geziyorum Projesi" kapsamında "Kariye Hazinesi" adlı kitap okutuldu.


        Bu kapsamda öğrenciler, Ayasofya, Yerebatan Sarnıcı, Dikilitaşlar, Sultanahmet Meydanı, İstanbul Arkeoloji Müzesi ve Kariye Cami'ni ziyaret etti.


        Kütüphanecilik Haftası kapsamında ise Gelibolu Namık Kemal Ortaokulu öğrencileri, Bolayır Şehit Nuriye Ak Ortaokulu'nu ziyaret etti.


        Okul kütüphanesinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, Türkçe öğretmenleri eşliğinde kitap hediyeleri vererek paylaşımda bulundu.


        Ayrıca iki okulun öğrencileri, yürüttükleri projeler ve okudukları kitaplarla ilgili çok amaçlı salonda bir araya gelerek sunumlar yaptı, bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Pentagon: Elimizdeki Tomahawk füze sayısı kritik ölçüde azaldı
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        ABD’li artık savaşa destek vermiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        Hande Erçel Adli Tıp’a sevk edildi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        YÖK Başkanı Özvar duyurdu: 3+1, 2+2 ya da 7+1 modelini hayata geçirmeliyiz
        Eğlence mekanına kurşun yağmuru! Ölü sayısı 3'e çıktı!
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Uşak Belediye Başkanı ve 13 kişi gözaltında
        Eşi ve oğlu öldürülen kadın: Çocuğum kaçarken tetiğe bastı!
        2 yeni modelin fiyatı ortaya çıktı!
        "Alışık değilim"
        Tapuda avukat zorunluluğunda rakam belli oldu
        Trabzon'da ele geçirildi! Canlıdan farksız
        "Bırakalım artık onlar düşünsün"
        Oğlunu vücut yarışmasına hazırlıyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Hazırlıklara başlayın"
        Çanakkale'de öğrencilere su kullanımı hakkında farkındalık eğitimi
        Biga'da Nevruz Bayramı kutlandı
        Biga'da doğa tutkunlarına uygulamalı ilk yardım eğitimi verildi
        Çanakkale'de eğitimleri tamamlanan acemi erler yemin etti
        Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli
        Gelibolu'da velilere ve öğrencilere yönelik eğitim programı düzenlendi
