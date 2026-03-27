        Biga'da Nevruz Bayramı kutlandı

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde Nevruz Bayramı, Kaymakamlık koordinesinde düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

        Giriş: 27.03.2026 - 13:59 Güncelleme:
        Çınarlık Parkı'nda gerçekleştirilen kutlama programına Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, Biga Belediye Başkan Yardımcısı Ergün Tulnay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Nazlıcan, İlçe Emniyet Müdürü Emre Bolat, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, örste demir dövme seremonisi gerçekleştirildi.


        Kaymakam Kayabaşı ve protokol üyeleri, demir döverek bayramın açılışını yaptı.

        Program kapsamında Kayabaşı ve beraberindeki heyet, ata binerek ok attı. Katılımcıların ağaca dileklerini asmasının ardından yakılan ateşin üzerinden atlandı.


        Kutlamalarda Biga Belediyesi okçuluk ekibi gösteri sunarken, antrenör Gökhan Akarsu yönetimindeki Biga Gelişim Spor Kulübü güreşçileri de er meydanına çıktı.


        Çiçeklidede Özel İdare Ortaokulu korosu ve halk oyunları ekibinin gösterileri katılımcıların beğenisini topladı.


        Geleneksel yumurta tokuşturma oyununun ardından protokol üyeleri, öğrencilerin hazırladığı "nevruz ve bahar" temalı resim sergisini gezdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

