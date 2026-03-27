        Çanakkale'de 438 adet sahte altın ele geçirildi

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir kuyumcuya sahte altın satmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli yakalandı, 438 adet sahte altın ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2026 - 18:24 Güncelleme:
        İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir şüphelinin kuyumcuya yüklü miktarda sahte altın getirerek bozduracağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekiplerce yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli, İnönü Caddesinde araç içerisinde yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve çantasında yapılan aramada, farklı ebatlarda sahte olduğu değerlendirilen 142 adet altın ele geçirildi.

        Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, şüphelinin ikametinde yaptıkları aramada ise 296 adet sahte altın ile bir adet ruhsatsız tüfek buldu.

        "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Pentagon: Elimizdeki Tomahawk füze sayısı kritik ölçüde azaldı
        Arda Güler'in pası gündem yarattı!
        Bugün ne oldu? 27 Mart 2026'nın haberleri
        Romanya zaferimiz dünya basınında!
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        ABD'li artık savaşa destek vermiyor
        El freni dehşetinde Öykü'nün dedesi de hayatını kaybetti!
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        Hande Erçel Adli Tıp'a sevk edildi
        YÖK Başkanı Özvar duyurdu! 3+1, 2+2 ya da 7+1 modeli geliyor
        Eğlence mekanına kurşun yağmuru! Ölü sayısı 3'e çıktı!
        Uşak Belediye Başkanı ve 13 kişi gözaltında
        Eşi ve oğlu öldürülen kadın: Çocuğum kaçarken tetiğe bastı!
        2 yeni modelin fiyatı ortaya çıktı!
        "Alışık değilim"
        "Bırakalım artık onlar düşünsün"
