Bozcaada'da sahilde kepçeyle çalışmaya tepki

ÇANAKKALE´nin Kuzey Ege Denizi´ndeki turizm cenneti Bozcaada´da, turizmci Kemal Özkarahan'ın Habbele Koyu´nda işlettiği Bertiz Oteli önündeki sahilde kepçe ile arazi düzeltmesi yapması, halkın tepkisine neden oldu. Sivil toplum örgütü Bozcaada Forum üyeleri, kıyı kenar çizgisi içerisinde yer alan doğal dokunun bozulduğu gerekçesiyle iş makinesinin önüne geçerek, çalışmayı engellemeye çalıştı. Otel sahibi Özkarahan ile grup üyeleri arasında gerginlik yaşanırken, Kaymakam İbrahim Gültekin bölgede incelemede bulundu.

İzinsiz olduğu öne sürülen çalışmayı protesto eden Bozcaa'da Forum üyeleri ile işletme sahibi Kemal Özkarahan arasında gergin anlar yaşandı. Özkarahan´ın kendilerini tehdit ettiğini öne süren forum üyeleri, yaşanan olayı da cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Grup ile işletmeci arasında gergin anlar yaşandı. Bozcaada Forum üyeleri, Bozcaada Kaymakamı İbrahim Gültekin'in makamına çıkarak, çalışmayı şikayet etti. Kaymakam Gültekin, iddiaları araştıracaklarını, çalışmanın izinsiz yapıldığının tespit edilmesi halinde yasal işlem başlatılacağını söyledi. Kaymakam Gültekin, Habbele Koyu'na giderek, çalışma yapılan yerde incelemede bulundu.

BOZCAADA FORUM'DAN AÇIKLAMA

Bozcaada Forum üyeleri, işletmenin 3 yıldır sahilde iş makineleri ile düzenlemeler yaptığını öne sürerek şu açıklamada bulundu:

"Bozcaada Habbele Koyu kıyısında yer alan Bertiz Otel sahibinin, Çanakkale Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'ndan almış olduğu izniyle alakasız bir şekilde, plaj ve sit alanı olmasına rağmen kıyı kenar çizgisi iş makinesiyle çıkar amaçlı tahrip edilmiştir. Aynı işletmenin aynı sahili 3 yıldır iş makineleriyle talan etmesine bugün bir yenisi daha eklendi. Bu tahribatı durdurmak amacıyla çalışma yapılan yere gidip, tepkimizi ortaya koyduk. Ancak bu esnada işletme sahibi Bozcaada Forum üyelerine tehditte bulundu. Tehditlerin ardından saldırgan ve alaycı tavrına devam eden otel işletmecisinin kanunsuz bir şekilde doğayı tahrip etmesinin yanında bu nefret söylemleri ve tehditleri anayasal olarak suç kastı taşımaktadır. Bu nedenle de ilgili mercileri ve yetkilileri göreve davet ediyoruz."

BELEDİYE: BİZE BAŞVURU OLMADI

Bozcaada Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Bugün itibarıyla İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi Eskikule Mevkiinde Kemal Özkarahan, tarafından mülkiyeti kendisine ait 689 ada 1 ve 2 parsellerin önünde 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre kamuya terk edilen alanda belediyemize herhangi bir başvuru yapılmadan arazi tesviyesi yapıldığı ihbarı üzerine belediyemiz ekipleri ve jandarma birlikte olay mahalline gidilerek gerekli tutanak ile fotoğraflandırma yapılmış, daha sonra konu Çanakkale Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 22.05.2019 tarih 374 sayılı kararı çerçevesinde değerlendirilmiş ve ilgili kişiye yapılan arazi düzenlemesinin kamuya terk edilen alanda yapıldığı, belediyemize arazi düzenlemesi konusunda bilgi verilmediğinden yapılan uygulamanın durdurulması tebliğ edilmiştir. Geoteknik mühendisi tarafından rapor ve projenin hazırlanmadığı ve kurulca onaylanmadığı, ayrıca ilgili kararın ikinci paragrafında kamuya terk edilen ve 1/1000 ölçekli imar planında park ve yeşil alan olarak ayrılan alan ile ilgili olarak ilgili kurumların muvafakatı olmaksızın kurulca verilen uygun görüşün usulsüz ve gözden geçirilmesini, yine kurulca istenen teknik rapor ile projenin henüz onaylanmaması ve yapilan fiziki uygulama belediyemiz denetiminde yapılmadığından gereğinin yapılması talep edilmiştir."



ÇANAKKALE 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:37

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