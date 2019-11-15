Bayramiç'teki '10 Kasım töreni' soruşturmasında 2 öğretmen açığa alındı

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, 10 Kasım'daki Atatürk'ü anma töreninin vaktinden 5 dakika önce başlatılmasıyla ilgili kaymakamlık soruşturmasında, görevli öğretmenler H.A. ve D.A. açığa alındı.

Bayramiç'in Yıldırım Akbulut Meydanı'nda, 10 Kasım'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 86'ncı ölüm yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Saat 09.00 olduğunda sirenler çalarken, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Törenin 5 dakika erken yapıldığının anlaşılması üzerine, Kaymakam Sercan Gökdemir'in uyarısıyla saat 09.05'te ikinci kez sirenler çalındı, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Törenin ardından alandakiler, olayı protesto edip, organizasyonu yapan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tepki gösterdi.

Olayın ardından Kaymakam Sercan Gökdemir'in talimatıyla soruşturma başlatıldı. Devam eden soruşturma kapsamında, törende görevli öğretmenler H.A. ve D.A., ihmalleri olduğu gerekçesiyle açığa alındı.



ÇANAKKALE 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:25

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