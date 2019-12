Çanakkale Boğazı'ndaki dalış turizmi için tarihi imza atıldı

Çanakkale Boğazı’nda, 1. Dünya Savaşı sırasında batırılan savaş gemilerinin dalış turizmine kazandırılması için başlatılan ‘Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı Projesi’nde, TÜBİTAK ve Tarihi Alan Başkanlığı arasında sağlanan protokol sonrası ilk imzalar 'TÜBİTAK Marmara' isimli araştırma gemisinde atıldı.

Çanakkale İskelesinde, Türkiye’nin en donanımlı araştırma gemilerinden olan TÜBİTAK Marmara isimli araştırma gemisinde gerçekleşen imza törenine Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve TÜBİTAK Temsilcisi Haldun Karan katıldı. Yapılan anlaşma ile Çanakkale Boğazı ve Ege açıklarında, 1. Dünya Savaşı sırasında batırılan HMS Majestic gemisi sualtı turizmine kazandırılacak, ayrıca diğer batık gemilerin de envanteri çıkarılarak incelemelerde bulunulacak. Aralık ayına kadar boğazda devam edecek olan çalışmaların ikinci bölümü martnisan aylarında başlayacak. Muharebeler sırasında batırılan Ocean, Irresistible, Goliath, Triumph ve daha nice geminin yapılan anlaşma ile sualtı turizmine kazandırılması hedefleniyor.



Batıklara dalışlar rehberler eşliğinde olacak

Çanakkale Valiliğinin himayelerinde, Tarihi Alan Başkanlığı, Güney Marmara Kalkınma Ajansı ve TÜBİTAK işbirliği ile gerçekleştirilecek olan proje ile Gelibolu Yarımadasının çevresindeki 150 kilometrekare alanda sualtı tarama ve haritalandırma çalışmaları gerçekleştirilecek. Böylelikle bu alanlarda savaşın hatırasını taşıyan günümüze ulaşmış her ne varsa kayıt altına alınacak. Her iki dünya savaşından da kalan mayınların bertaraf edilmesi ile mühimmata bağlı güvenlik riskleri ortadan kaldırılacak. Gerekli önlemlerin alınmasının ardından savaş batıkları dalış turizmine kazandırılacak. Batıklara dalışlar ise Tarihi Alan Sualtı Rehberliği sertifikalı rehberler eşliğinde gerçekleştirilebilecek.



Proje bütçesi 4.5 milyon lira

Dünyada bu denli dar bir alana sıkışmış bu kadar çok batığın bir arada bulunduğu başka bir yer olmamakla birlikte 1. Dünya Savaşı temalı bir sualtı parkı da ilk olacak. Sualtı parkının ilk etabının hayata geçiş tarihi olarak ise projenin sembolü haline gelen Majestic gemisinin batırılışının 105’inci yıl dönümü olan 27 Mayıs 2020 tarihi belirlendi.

4.5 milyon lira proje bütçesine sahip çalışmanın 1.5 milyon lira tutarındaki kısmı Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından finanse ediliyor. Projenin deniz araştırmaları kısmı ise TÜBİTAK tarafından üstlenildi. Projenin tamamlanmasının ardından bölge ekonomisine yıllık 50 milyon lira katkı sunması bekleniyor.



Majestic gemisine ilk dalış 27 Mayıs 2020'de

TÜBİTAK ile karşılıklı atılan imzalar sonrası bir açıklama yapan ve hayata geçirilecek olan projenin önemine değinen Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale’nin sualtı varlığı açısından çok zengin bir şehir olduğunu vurgulayarak, “Gelibolu Tarihi Sualtı Parkının ilk adımını atıyoruz. Tarihi Alan Başkanlığı olarak TÜBİTAK ile imzalamış olduğumuz protokol çerçevesinde Güney Marmara Kalkınma Ajansının ve Çanakkale Valiliğimizin destekleriyle Çanakkale çok yakın bir zamanda dünyanın ve Türkiye’nin çok önemli dalış merkezlerinden birisi olacak. Şu an üzerinde bulunduğumuz gemi, TÜBİTAK’a ait bir araştırma gemisi. Çanakkale Savaşları sırasında, Çanakkale Boğazı’nda ve Ege Denizi açıklarında batan savaş gemilerini ve sualtındaki bütün envanteri ortaya çıkararak, Türkiye’de ilk defa yapılacak olan bir şeyi yapıyoruz. Tarihi Alan Başkanlığı olarak da böylesine önemli bir çalışmayı yapmak olmaktan da ayrıca mutluyuz. Tarihi Alan ve Çanakkale çok önemli bir turizm merkezi, bir dalış merkezi olacak. Tarihi Alan Başkanlığımız tarafından koordine edilen bu dalış faaliyetleriyle ümit ve temenni ediyorum ki Çanakkale, dünyada en çok tanınan, bilinen bir merkez haline gelmiş olacak. Çanakkale Boğazı’nın altında çok önemli bir zenginliğimiz var. 105 yıl önce ve daha önceki dönemlerde batmış bir sürü gemi, bir sürü zenginlik var. Bu zenginlikler bizi bekliyor. Bu zenginliğe sahip bir şehir olarak biz bunları görmezden gelemezdik ve hemen bununla alakalı çalışmalara başladık. Bu çalışmalarımızı tamamladıktan sonra en çok talep gören ‘Majestic’ isimli batığa ilk dalışı inşallah 27 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.



“Bu güzel projenin bir parçası olmak bize onur veriyor”

İmza töreninde konuşan bir diğer isim ise projeyi temsilen Çanakkale’de bulunan TÜBİTAK yetkilisi Haldun Karan’dı. Böylesine önemli bir projenin içinde bulunmaktan dolayı duydukları mutluluğu dile getiren Karan, “Majestic batığının dalış turizmine açılması ve akabinde de 1915 deniz muharebeleri sırasında batırılan diğer gemilerin envanterinin çıkarılmasını kapsayan projenin hem açılışını hem de imzasını bugün gerçekleştirdik. Biz TÜBİTAK olarak Tarihi Alan Başkanımızın heyecanına katılıyoruz. Bu güzel projenin bir parçası olmak bize onur veriyor” dedi.

İmza töreni sonrası protokol heyeti TÜBİTAK Marmara araştırma gemisi ile Çanakkale Boğazı’na açılarak sualtında bulunan batıkların olduğu bölgelerde incelemelerde bulundu.

