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Feribot can kurtardı Bozcaada'da fenalaşan yaşlı kadın için özel feribot seferi düzenlendi

İHA

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde yaşayan 88 yaşındaki Semiha Günel gece saatlerinde aniden rahatsızlandı. Yaşlı kadın GESTAŞ'ın özel feribot seferi düzenlemesi ile hastaneye kaldırıldı.
Yapılan ilk müdahalede yaşlı kadının solunum yetersizliği çektiği belirlendi ve Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevkine karar verildi. Acil olarak Çanakkale'ye sevk edilmesi gereken Semiha Günel'in durumu BozcaadaGeyikli feribot seferlerini gerçekleştiren GESTAŞ'a iletildi. Durumun acil olması üzerine GESTAŞ yaşlı kadın için özel bir sefer düzenleme kararı aldı. Geyikli iskelesinden kalkan feribot Bozcaada'ya giderek burada ambulansta bekleyen Önal'ı aldı. Çanakkale Devlet Hastanesi'ne yetiştirilen yaşlı kadının kritik durumu atlattığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ÇANAKKALE

23 Aralık 2019 Pazartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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