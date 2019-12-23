Feribot can kurtardı Bozcaada'da fenalaşan yaşlı kadın için özel feribot seferi düzenlendi

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde yaşayan 88 yaşındaki Semiha Günel gece saatlerinde aniden rahatsızlandı. Yaşlı kadın GESTAŞ'ın özel feribot seferi düzenlemesi ile hastaneye kaldırıldı.

Yapılan ilk müdahalede yaşlı kadının solunum yetersizliği çektiği belirlendi ve Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevkine karar verildi. Acil olarak Çanakkale'ye sevk edilmesi gereken Semiha Günel'in durumu BozcaadaGeyikli feribot seferlerini gerçekleştiren GESTAŞ'a iletildi. Durumun acil olması üzerine GESTAŞ yaşlı kadın için özel bir sefer düzenleme kararı aldı. Geyikli iskelesinden kalkan feribot Bozcaada'ya giderek burada ambulansta bekleyen Önal'ı aldı. Çanakkale Devlet Hastanesi'ne yetiştirilen yaşlı kadının kritik durumu atlattığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ÇANAKKALE 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:56

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