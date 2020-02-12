Çanakkale'de 80 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'de, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından mülteci kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan son operasyonlarda toplam 80 düzensiz göçmen yakalandı.
Bugün Ayvacık, Gelibolu ve Bayramiç İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde meydana gelen 3 düzensiz göç olayında toplam 80 düzensiz göçmen ve onlara organizatörlük yapan 1 şahıs yakalandı. Meydana gelen olaylarda ayrıca 1 adet minibüs ve 80 adet can yeleği de ele geçirildi.
Yakalanan mültecilerin tamamı, işlemlerinin tamamlanması sonrası Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. 1 adet minibüs ve 80 adet can yeleği ise yediemin otoparkına bırakıldı.
Olayla ilgili şüpheli T.A. gözaltına alındı.
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