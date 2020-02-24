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Tekneyle denize açıldı, 300 kasa hamsiyle döndü

DHA

ÇANAKKALE'de, gırgır teknesiyle avlanmak için denize açılan Emrah Gündoğan, 300 kasa hamsiyle döndü.

ÇANAKKALE'de, gırgır teknesiyle avlanmak için denize açılan Emrah Gündoğan, 300 kasa hamsiyle döndü.
Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi açıklarında balıkçılar avlanmaya devam ediyor. Küçükkuyu beldesinde balıkçı barınağı hamsi akını nedeniyle tam kapasite dolarken, birçok tekne de plaj karşısına demirleyip avlanmak için uygun ortamı bekliyor. Akşam havanın kararmasıyla art arda denize açılan tekneler, sabah saatlerinde onlarca kasa hamsiyle balıkçı barınağına dönüyor. Nakliye araçlarına yüklenen balıklar, Türkiye´nin çeşitli illerine gönderiliyor.
300 KASA HAMSİ İLE DÖNDÜ
Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesi açıklarında Gündoğanlar-2 gırgır teknesiyle avlanmak için denize açılan Emrah Gündoğan, 300 kasa hamsiyle geri döndü.  35 kişilik ekibiyle Küçükkuyu açıklarında avlandıklarını belirten Gündoğan, "Şansa burada bir balık bulduk. 3-4 gündür avımız epey bereketli geçiyor. Zaten 5 aylık bir sezonumuz var şurada iki ayımız kaldı. Nisan ayının 15´in de yasağa giriyoruz. Şu an bereketli bir sezon yaşıyoruz. Balık bol olunca haliyle fiyatlar düşüyor. Buda vatandaş için bir fırsat" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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