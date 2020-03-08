AK Parti Lapseki kongresinde Namık Ergin başkan seçildi

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde AK Parti'nin kongresinde Namık Ergin başkan seçildi.

Sahil Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen kongreye Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, 26. dönem AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, siyasiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Divan başkanlığının ardından yönetim kurulu, faaliyet raporu ve gelir gider hesap raporları okunarak oy birliği ile kabul edildi. Kongrede ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı da dinletildi. Yapılan seçimde Namık Ergin 273 oy alırken Mehmet Kocabıyık 106 oyda kaldı. 4 oy da geçersiz sayıldı. Böylelikle AK Parti Lapseki 7. olağan kongresinde Namık Ergin başkan seçilmiş oldu.

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