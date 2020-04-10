Ayvacık'ta sosyal mesafeli çelenk töreni

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü münasebetiyle Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde sosyal mesafeli çelenk sunma töreni yapıldı.
Kültür Parkta Atatürk heykeline çelenk sunulmasıyla başlayan törenin ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Yeni tip koronavirüs (Kovid19) salgını sebebiyle tören alanında sosyal mesafe korunurken, emniyet mensupları maske taktı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında az sayıda emniyet mensubunun katıldığı tören sonrasında Ayvacık İlçe Emniyet Amiri Mustafa Koç tebrikleri kabul etti.
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