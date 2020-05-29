Yunan Sahil Güvenliği'nin ölüme terk ettiği göçmenler kurtarıldı

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<br>Dilara ERDİNÇ/AYVACIK(Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE´nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin Türk karasularına bıraktıkları lastik bot içinde sürüklenen 23 göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.<br>İlçeye bağlı Babakale köyü açıklarında Müsellim Boğazı'nda devriye görevi yapmakta olan TCSG 905 Bot Komutanlığı ekipleri, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin içi göçmen dolu bir botu, Türk karasularına bıraktığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, 21´i Afgan, 2´si İran uyruklu olmak üzere toplamda 23 göçmeni kurtardı.<br>Göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık´taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Ayvacık Dilara ERDİNÇ<br>2020-05-29 16:20:06<br>

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