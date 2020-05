Down sendromlu bireylerden sevindiren haber Sağlık ve Milli Eğitim ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın koronavirüs sürecini başarıyla yönettiğini belirten Uluslararası Down Sendromlular Federasyonu Başkanı Muhammed Abdullah Tuncay süreçte ölüm vakası yaşanmadığını söyledi

Türkiye’de 4 binden fazla vatandaşın yaşamını kaybettiği korona virüs salgınına ilişkin Uluslararası Down Sendromlular Federasyonu’ndan sevindiren bir haber geldi. Federasyon Başkanı Muhammed Abdullah Tuncay az da olsa bulaşı vakasına rastladıklarını ancak bir ölüm yaşanmadığını söyledi.

Federasyonun faaliyet gösterdiği 30 ülkedeki dernek yöneticileri ile sürekli görüşerek bilgi aldıklarını ifade eden Tuncay, “Özellikle Türkiye’deki 100 bine yakın Down Sendromlu bireylerin aileleri ile hep temas halinde kaldık. Aileler hem Sağlık Bakanlığı’nın, hem Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın hem de bizlerin uyarılarını dikkate aldı. Bu süreci çok şükür kayıpsız atlattık. Bu üzücü dönemde camiamızda bir kayıp olmaması bizi sevindirdi” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’nın son dönemde özellikle 20 yaş altı için verdiği sokağa çıkma izninin Down Sendromlu çocukları oldukça rahatlattığını kaydeden Tuncay, “Pandemi sürecinde bize en çok gelen soru tedavi, ilaç ve raporlarla ilgiliydi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Sağlık Bakanlığı’nın ortak çalışmasıyla bu sorunlar da aşıldı. Ailelerimiz hiç bir sıkıntı yaşamadı” ifadesini kullandı.

Özellikle sokağa çıkma yasağının olduğu dönemlerde federasyon aracılığı ile İl Pandemi Kurulları tarafından Down Sendromlu bireylere psikolojik destek sağlandığını kaydeden Muhammed Abdullah Tuncay, “ Çok sıkıştığımız, çok sıkıntı yaşadığımız bir süreç olmadı. Down Sendromlu bireylerimizi ailelerini sıkıntıya sokmadan bu süreci atlattık” diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin aldığı kararla okulların Eylül ayına kadar kapatıldığını hatırlatan Uluslararası Down Sendromlular Federasyonu Genel Sekreteri Aydan Gömügen Tuncay da bu kararın Down Sendromlu çocukların eğitim gördüğü özel eğitim kurumlarını da kapsadığına dikkat çekti. Eylül ayına kadar sabredilmesi gerektiğini belirten Aydan Gömügen Tuncay, “Aslında çok kısa bir süre kaldı aileler şöyle düşünsünler tatile çıkıyoruz, çocuklarımız yanımızda. Zaten online olarak etkinlikler yapmaya devam ediyoruz. Tabi birebir eğitim kadar olmasa da şu anda yapabileceğimiz bu” dedi.

Down Sendromlu bireylerin sosyalleşme gereksinimlerini bu aşamada ailelerinin karşılaması gerektiğini de belirten Tuncay “ Aileler daha çok sokağa çıkmamayı tercih ediyor. Çünki çocuklarının oldukça hassas bünyeleri var. Zaten çok riskli bir grup. Bu süreci izolasyonla, az sosyalleşme ile evde zaman geçirerek atlatmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.