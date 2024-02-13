Çanakkale'de otomobille çarpışan motosikletteki sürücü öldü

Ağır yaralanan S.E. Gökçeada Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. S.E. buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kızılay Caddesi'nde seyir halinde olan B.A. idaresindeki 17 YG 171 plakalı otomobil, ara yoldan caddeye giriş yapan S.E'nin kullandığı motosiklet ile çarpıştı.

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