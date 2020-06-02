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Çanakkale Belediyesi'ne pankartlı protesto 8 yıldır Belediyenin kiracısı olan esnaf, büfesinin hukuksuz yollarla tahliye ettirilmek istendiğini ileri sürdü Mağdur kiracı; belediyenin kendisini zorla tahliye etmek istediğini söyledi Çanakkale Belediyesi kiracısı Alper Cebeci: "Haklı olmamıza rağmen, bizi buradan zorbalıkla tahliye etmek istiyorlar”

İHA

Çanakkale Belediyesi'ne pankartlı protesto 8 yıldır Belediyenin kiracısı olan esnaf, büfesinin hukuksuz yollarla tahliye ettirilmek istendiğini ileri sürdü Mağdur kiracı; belediyenin kendisini zorla tahliye etmek istediğini söyledi Çanakkale Belediyesi kiracısı Alper Cebeci: "Haklı olmamıza rağmen, bizi buradan zorbalıkla tahliye etmek istiyorlar”

Çanakkale Belediyesi bünyesindeki Hizmet Grupları A.Ş.’nin 8 yıldır kiracısı olduğunu belirten Alper Cebeci, eşi Özlem Cebeci’nin işlettiği büfesinin hukuksuz yollarla ve zorbalıkla tahliye edilmeye çalışıldığını iddia etti.
Esenler Mahallesi’nde bulunan Özgürlük Parkı içerisindeki yiyecek büfesini 8 yıldır işleten Alper Cebeci, hiçbir gerekçe gösterilmeden sözleşmesinin feshedildiğini ve çalışanlarıyla birlikte hem maddi hem de manevi olarak zorbalıklar yaşadıklarını öne sürdü.
Cebeci yaptığı açıklamada: “Biz 8 senedir Hizmet Grupları A.Ş.’nin kiracısı olarak Özgürlük Parkı’ndaki yiyecek büfesini işletmekteyiz. Kendileri 3 Aralık 2019 tarihinde, 30 Aralık 2019 tarihinde bitecek olan sözleşmemizi hiçbir gerekçe göstermeden feshettiklerini belirten bir yazı gönderdiler. Biz de kendilerine, 27 günde bir işletmenin feshedilemeyeceğini ve bunun için yasal hakkımızı kullanacağımızı söyledik” dedi.
“Zorbalıkla bizi buradan tahliye etmek istiyorlar”
Avukatları aracılığı ile şirket yetkilileriyle görüşmelerine rağmen geri dönüş alamadıklarını belirten Cebeci, “Bu süreçten sonra bizi yok saymaya çalıştılar. Noter aracılığı ile kendilerine yazı göndermemize hatta Şirket Müdürü Fatma Hanıma avukatımız bizzat giderek, ‘Haklı olduğumuzu, sözleşmemizin otomatikman uzaması gerektiğini’ belirtmesine rağmen zorbalıkla bizi buradan tahliye etmek istiyorlar. Bu süreçte hakkımızda herhangi bir tahliye davası ya da bir icra takibi yoktur. Kiralarımızı düzenli olarak ödememize rağmen, yatırdığımız paraları banka aracılığıyla geri göndermek isteyip, bizi yok saymaktadırlar” diye konuştu.
“Covid19 salgınından faydalanarak büfemizi yıkmak istediler”
Covid 19 salgını nedeniyle yaklaşık 2 aydır kapalı olan Özgürlük Parkı’nda tadilat işlemleri yapıldığı ve bu süreçte büfelerinin yıkılmak istendiğini iddia eden Alper Cebeci, “Bu Covid19 salgınından faydalanarak, büfemizi yıkmak istemişlerdir. Buna itirazımız olduğunda bize yine yasal yollarla hiçbir tebligat yapmadan büfemizin çatısını yıkmışlardır. Bu konuyla ilgili Hizmet Grupları adına açılmış bir davamız vardır. Bilirkişi tüm zararımızı tespit etmesi ve büfemizi tadilata sokabileceğimizi söylemesine rağmen, arkadaşlar bu konuda zorbalık yaparak büfenin tadilatını engellemeye çalışmışlardır. Yasal hakkımız olan tadilatımızı güçlükle de olsa tamamladık. Şu an bu bacayı da zorbalıkla sökeceklerini belirtmişlerdir” şeklinde konuştu.

“Büfeyi depoya çevirerek, elektrik ve suyumuzu kestiler”
Büfe ruhsatlı iş yerinin depoya çevrildiğini kaydeden Cebeci, “Şuan buradaki 3 personel evine ekmek götürmektedir. Bu Covid19, bütün ülkemizi sarstığı gibi bizi de sarsmıştır. Maddi açıdan zorluklar yaşamaktayız ama personelimizin maaşını hala ödemekteyiz. Bu tadilatla beraber biraz daha ileri giderek, büfe statüsündeki iş yerimizi depo statüsüne çevirerek bir daha buraya elektrik ve su bağlamayacaklarını belirtmişlerdir. Yasal hakkımız olmasına rağmen bu konuyu da kendilerine de belirttik, hala elektrik ve suyumuz bağlanmamıştır. Bugün itibariyle avukatımız ikinci bir dava açmaktadır. Şirketin resmi yetkili müdürü Gürcan Altıntepe, bilirkişinin önünde; ‘Burası Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’dan çıktı, tek yetkili benim. Ben de bunları buradan çıkaracağım’ diyecek kadar cesaretlidir. Ama unuttuğu bir şey var ki Hizmet Grupları A.Ş.’nin yüzde 99’luk hissesi hala Çanakkale Belediyesi’ne aittir” dedi.

“Sesimizi belediye başkanına duyuramadık”
Tüm çabalarına rağmen Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’la görüşemediklerini son olarak sözlerine ekleyen Cebeci, “Sesimizi ne belediye başkanına ne de diğer resmi yetkililere duyuramadık. Mücadelemizi yasal yollarla yapıyoruz. Hizmet Grupları A.Ş. yöneticilerinden de isteğimiz eğer haklılarsa tüm yasal haklarını kullanmalarını, zorbalık ve tehditle bu işlerin olmayacağını belirtmek isteriz. Bu konularla ilgili tüm iddialarımızı ve şikayetlerimizi CİMER aracılığı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine gönderdik. Sonuçlanmasını bekliyoruz” açıklamalarında bulundu.
Büfe çalışanlarından pankartlı tepki
Büfede çalışan personel hazırladıkları ’Hak, hukuk, adalet’ başlıklı pankartta: ’Hizmet Grupları A.Ş. kendi çıkarları için iş yerimizi yıkmış, su ve elektriğimizi keserek zorbalıkla bizleri tahliye etmek istemektedir. Adalete güveniyor, hukukun üstünlüğü ile hakkımızın verildiği gün hizmete devam edeceğimiz günü bekliyoruz’ diyerek, şirket yetkililerine tepki gösterdiler.
Öte yandan, Hizmet Grupları A.Ş. şirket yetkilisi Gürcan Altıntepe iddialara yanıt vermezken, konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmayacağını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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