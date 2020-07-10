Nikah şekerinin yerini nikah kolonyası aldı Pandemi sonrası nikah törenlerinin yeni gözdesi ‘nikah kolonyaları’

Çanakkale’de nikah ve düğün organizasyonları işi yapan Gizem Özer, yeni tip korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle bir süredir ertelenen düğün ve nikah törenleri sonrası işlerinin açıldığını söyledi. Yeni normalleşme sürecinde ise nikah şekeri yerine en çok nikah kolonyası sattıklarını belirtti.

Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan korona virüs (Covid19) insan sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Normalleşme sürecinde bazı sektörler yeniden faaliyete geçerken, temizlik ve hijyen kurallarından taviz verilmiyor.

Çanakkale’de yaklaşık 8 yıldır nikah ve düğün organizasyonları işi yapan Gizem Özer, 3 aydır süren pandemi sürecinde işlerinin durma noktasına geldiğini ancak 1 Temmuz itibariyle düğün ve nikah organizasyonlarına izin verilmesiyle birlikte yoğun bir döneme girdiklerini belirtti. Bu süreçte yeni evlenen çiftlerin nikah şekerinden çok nikah kolonyası tercih ettiklerini söyleyen Özer, “Düğünlerde ve nikah törenlerinde daha çok magnet ve kişiye özel hediyeler dağıtılırken, bu sene pandemi sürecinden dolayı kolonya hediyelikleri yapmaya başladık. Bununla ilgili çok iyi geri dönüşler alıyoruz. İnsanlar, hem hatıra olarak saklamak istiyorlar hem de kullanıp, değerlendirebilecekleri bir şeyleri satın almak istiyorlar bizden. Bunun için kolonya çok ilgi görüyor. Bu yüzden kolonya ile ilgili hediyelikleri yapmaya devam ediyoruz” dedi.



“Düğünden çok nikaha yöneldiler”

Covid19 salgını nedeniyle insanların düğünden çok nikaha yöneldiklerini de sözlerine ekleyen Özer, “1 Temmuz’a kadar zaten çok durağan bir iş vardı. Bu 3 aylık süreç çok kısır bir döngüydü. Bununla ilgili de kendi içimizde yapabildiğimiz birçok ürünü matbaamızda baskı olarak sunduk. 1 Temmuz’dan itibaren de çok ciddi bir açılış var şu anda. İnsanlar düğünden çok nikaha yöneldiği için, daha çok nikah üzerine hediyelikler çalışıyoruz. Şu anda işler daha aktif, daha iyi ilerliyor” diye konuştu.



"En çok limon kolonyası tercih ediliyor"

Bu süreçte en çok limon kolonyasının tercih edildiğini belirten Özer, “30 ve 50 cc olarak iki çeşit yapıyoruz. Bu ürünlerin fiyatları da hemen hemen magnetlerle aynı. Magnetler de 3,5 ile 10 lira arası değişirken, kolonyalarda da aynı şekilde fiyatlandırmalar yapıyoruz. Bu tasarımlar kişilerin isimlerine özel yapılıyor. Sadece limon kolonyası değil, birçok çeşit kolonya seçeneğimiz var. 1 Temmuz’dan bu yana en çok limon kolonyası tercih ediliyor ama diğerleri de alkol bazlı olduğu için renkli kolonyaları da tercih eden müşterilerimiz oluyor” şeklinde konuştu.

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