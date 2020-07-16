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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bozcaada'yı üzen atama kararı

İHA

Bozcaada Kaymakamı İbrahim Gültekin, yayınlanan kararnameyle Gümüşhane'nin Köse ilçesine atandı. Ada sakinleri Kaymakam Gültekin'in görevine devam etmesi için imza kampanyası başlattı.

Bozcaada'yı üzen atama kararı

Bozcaada Kaymakamı İbrahim Gültekin, yayınlanan kararnameyle Gümüşhane'nin Köse ilçesine atandı. Ada sakinleri Kaymakam Gültekin'in görevine devam etmesi için imza kampanyası başlattı.
Vatandaşlar, sosyal medya platformlarında siyasi bir dil kullanmadan ve ayrıştırıcı ifadelerden kaçınarak #bozcaadakaymakamigitmesin etiketiyle İçişleri Bakanlığı, AK Parti Çanakkale Milletvekili ve Grup Başkanvekili Bülent Turan'ı, Çanakkale Valiliğini etiketleyerek seslerini duyurmaya çalışıyor.
Bozcaadalılar, imza kampanyası ile "Bozcaada'da görev yaptığı 20 ay boyunca adalıların sevgisini kazanan, adaletli, eşitlikçi, şeffaf yönetim tarzı ile her vatandaşa söz hakkı tanıyan Kaymakam Gültekin’in görevine devam etmesini istiyoruz. Olağanüstü krizlerin yaşandığı görev döneminde, gelişmeleri yakından takip edip, adanın farklı kesimlerinin görüşlerini alarak ortak aklın oluşmasına katkı sağlamıştır. Bu eşitlikçi duruşu ve yaklaşımı ile halkımızın sevgisini kazanmıştır. Böylece halk, arkasında devlet olduğunu hissetmiştir" talebini dile getiriyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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