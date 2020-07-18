Fransız savaş gemisi 'FS Var', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Fransa Donanması'na ait A608 borda numaralı 'FS Var' savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Ege Denizi'nden saat 08.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Fransa Donanması'na ait A608 borda numaralı 'FS Var' savaş gemisi, saat 09.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Boğazdan geçişi sırasında savaş gemisine, Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ
2020-07-18 10:11:42
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