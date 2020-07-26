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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çan’da trafik kazası: 7 yaralı

İHA

ÇanÇanakkale karayolunda meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Çan’da trafik kazası: 7 yaralı

ÇanÇanakkale karayolunda meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Çanakkale’den Çan’a seyir halinde olan İsa Ü, yönetimindeki 17 GP 602 plakalı Renault Kangoo araç Çan Hurma köy yol ayrımı yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Araçta sıkışan yaralılar Çan Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Araçta bulunan Gürel Ö., Ayşe Aslan P., Eylem K., Miraynur K., Barettin P. ve Arzu Ü. olay yerinde112 ekiplerinin ilk müdahalelerinden sonra Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olanlar Çan Devlet Hastanesinde yapılan ilk tedavilerinin ardından Çanakkale’ye sevk edildiler. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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