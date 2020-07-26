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Bakan Pakdemirli: “Orman yangınları kontrol altında” 12 bölgede çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

İHA

– Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde 5 farklı noktada çıkan orman yangınları kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmalarını havadan inceleyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tüm yangınlar şu saat itibariyle, şöyle söyleyebilirim ki, hepsi kontrol altında. Hepsinde soğutma faaliyetleri sürdürülüyor" dedi.

Bakan Pakdemirli: “Orman yangınları kontrol altında” 12 bölgede çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

– Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde 5 farklı noktada çıkan orman yangınları kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmalarını havadan inceleyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Tüm yangınlar şu saat itibariyle, şöyle söyleyebilirim ki, hepsi kontrol altında. Hepsinde soğutma faaliyetleri sürdürülüyor” dedi.
Yangın söndürme çalışmalarını havadan inceleyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Kilye Koyu'nda Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı İdari binasında bilgi aldıktan sonra açıklama yaptı. Bakan Pakdemirli açıklamasında, “Isparta'da 1, İzmir'de 1, Maraş'ta 1, Kastamonu'da 1, Elazığ'da 2, Kütahya'da 1 ve Çanakkale'de de 5 olmak üzere 12 bölgemizde yangınlarla mücadele edildi ve ayrıca 6 ziraat yangınıyla da mücadelemiz sürdü. Son haftadaki yangınlarla ilgili genel bilgi verecek olursak da 136 orman yangınıyla karşı karşıya kaldık. Bunun yanı sırada 128 kırsal yangına da orman teşkilatı olarak müdahale ettik. Bu sene ilk defa İHA'ları kullanıyoruz. İHA'ları kullanmaktan dolayı da son haftada 62 tane yangının tespiti konusunda da İHA'lardan da faydalandık. Deneme olarak başladığımız bu yıl İHA'lardan ciddi, güzel neticeler aldık” dedi.

“Yangınların yüzde 90’ı insan hatası”
Bakan Pademirli açıklamasının devamında, “Yine Çanakkale bölgesindeki yangınlara gelecek olursak, 2 uçak, 10 helikopter, 57 arazöz, 5 dozer, 230 toplam personelle yangınlara müdahale edildi. Tabii ki aynı anda çok yerde yangın çıkmasından dolayı da hepimizi endişelendirdi. Gerek ben, gerek Genel Müdürümüz, gerek orman teşkilatının üst düzey personeli hızlı bir şekilde bölgeye intikal etti. Ben yangınlarla ilgili bilgileri tek tek vereceğim. LapsekiAdatepe 14.30'da çıkan yangının ilk müdahalesi 14.42'de olup, 1.2 hektar alanı kaybettik. Bu yangınımız kontrol altında ve anız sebebiyle çıktığı görüldü. Eceabat merkezde 15.01'de ilk yangının ihbarını aldık. 15.10'da bu yangına müdahale edildi. Toplam 5 hektar kayıp gözüküyor. Bu yangınımızda kontrol altında bunun 3 hektarı ziraat alanı, 2 hektarı orman alanı. Bu yangınımızda maalesef balya makinesinin attığı kıvılcımdan çıkan bir yangın. Merkez Kemel köyünde 15.02'de çıkan ve ilk ihbarı alıp, tam 5 dakika içinde müdahale ettiğimiz bu yangında da 1 dekarın altında bir alan yanmış durumda. Ne kadar erken müdahale ediyorsanız, o kadar hızlı bir şekilde netice almak mümkün olabiliyor. Bu yangınımızda yine maalesef anız kaynaklı bir yangın. Yine merkez Yukarıokçular köyünde çıkan yangınımız buda benzer sebeple balya makinesinden çıkan yangınımız 15.02'de ihbarı alındı. 15.12'de ilk müdahaleyi yaptık ve toplamda 2 hektar civarında bir kaybımız var. Bu da tamamen kontrol altında. Bu arada bu yangınlar devam ederken, Edirne'nin Keşan ilçesinde de yangın ihbarı aldık. Bu yangının çıkış sebebi de bir aracın yanmasından dolayı ormana sıçrayan bir yangındır. Bu yangına da ilk ihbar 15.05'te geldi. İlk müdahale 15.17'de yapıldı. Yangından 0.5 hektar kaybettik ve bu yangında kontrol altında olan bir yangınımız. Tüm yangınlar şu saat itibariyle, şöyle söyleyebilirim ki, hepsi kontrol altında. Hepsinde soğutma faaliyetleri sürdürülüyor. Burada saydığım gibi gerek anızdan olsun, gerek balya makinesinden olsun, gerek farklı yangınlarda araçtan atılan bir sigara olsun veya dikkatsizlik sebebi bir mangal sebebi, mangaldan çıkan yangın olabiliyor. Yangınların hep sebebini söylüyoruz. Yüzde 90 insan hatası diyoruz. Bu son derece önemli, yangınlar meselesine çok dikkat etmemiz gerekiyor. ALO 177 son derece önemli. Vatandaşlarımızın bu yangınları bildiriyor olması son derece önemli. Bakın son teknolojileri kullanıyoruz. İHA'ları kullanıyoruz ama vatandaşlarımızdan gelen yangın ihbarları bir İHA kadar aynen etkili, o yüzden mutlaka vatandaşlarımızın gördükleri yangınları bize ALO 177 üzerinden bildiriyor olmalarının faydaları var. Tekrar gelmiş, geçmiş olsun" diye konuştu.

1994 yılında Çanakkale Orman Bölge Müdürü Talat Göktepe şehit olmuştu
1994 yılında Orman Bölge Müdürü Talat Göktepe’nin ölüm yıl dönümünden bir gün sonra çıkan yangınlara dikkat çeken Pakdemirli, “Bu bölgede Talat Göktepe bölge müdürü kardeşimizi 1994 yılında kaybetmiştik. Dün onun ölüm yıl dönümüydü. Tekrar bugün, bir yangın münasebetiyle buradayız. Gerçekten askeriyeden, polisten sonra en çok şehit veren kurum, Orman Teşkilatı. Bu anlamda tekrar yangınlara dikkati çekmek istiyorum. Çünkü gerçekten bunların mücadelesinde, sadece zaman, para israfı olmuyor, şehit de veriyoruz. Geçenlerde İzmir Bayındır'da 2 şehit vermiştik, 2 de yaralımız vardı. Onlardan biri Sedat Sagun kardeşimizi bugün maalesef kaybettik. Hakkın rahmetine kavuştu. Bugün, bu bölgede çıkan yangınlarda 3 yaralımız var. Yaralıların durumu iyi. Uçaktan atılan sulardan sıçrayan taşlardan dolayı bu arkadaşlar yaralanmış. Genel durumları son derece iyi. Kontrol amaçlı hastanede tutuluyorlar” şeklinde konuştu.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pademirli’ye Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ve Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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