Otomobil kaldırımdaki yayalara çarptı: 3 yaralı

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Çanakkale’de direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü, kaldırımda bulunan yayalara çarptı. Kaza sonucu 3 kişi yaralandı.

Olay, bugün sabah saat 08.50 sıralarında Çanakkaleİzmir karayolu üzerinde bulunan bir balık üretim fabrikası önünde meydana geldi. Çanakkale’den İzmir istikametine doğru seyir otomobil halinde olan Hyundai Accent marka 10 TR 872 plakalı otomobil sürücüsü Ensar Erarslan(35), aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek, kaldırımda bulunan vatandaşlara çaptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Sağlık ve trafik polislerine bildirdi. 3 kişinin yaralandığı kazada, vatandaşların ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralılar, Orhan Tanış, Recai Kaya ve İlhan Yıldırım hastanede tedavi altına alınırken, otomobil sürücüsü Ensar Erarslan ifadesi alınmak üzere Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Trafik polislerinin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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