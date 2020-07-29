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Vatandaşlar Kurban Bayramı’nda Çanakkale bölgesini tercih edecek Çanakkale’de, Kurban Bayramı öncesi rezervasyonlar yüzde 80 ile 90 arasında doldu Kurban Bayramı turizmcilere can suyu olacak

İHA

Çanakkale'de, Kurban Bayramı tatilini geçirmek isteyen vatandaşlar şimdiden otellerde rezervasyonlarını tamamlamış durumda. Bu bayram, yeni tip korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle ekonomik anlamda dar boğaza giren turizmcilere can suyu olacak.

Vatandaşlar Kurban Bayramı’nda Çanakkale bölgesini tercih edecek Çanakkale’de, Kurban Bayramı öncesi rezervasyonlar yüzde 80 ile 90 arasında doldu Kurban Bayramı turizmcilere can suyu olacak

Çanakkale’de, Kurban Bayramı tatilini geçirmek isteyen vatandaşlar şimdiden otellerde rezervasyonlarını tamamlamış durumda. Bu bayram, yeni tip korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle ekonomik anlamda dar boğaza giren turizmcilere can suyu olacak.
Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan korona virüs bir yandan insan sağlığın tehdit ederken, aynı zamanda ekonomik anlamda da olumsuz etkileri sürüyor. Her bireyin kendi kişisel temizlik ve sağlığına daha çok önem gösterdiği şu zamanlarda kalabalık ortamlardan uzak durmaya çalışan vatandaşlar, yaz aylarının gelmesiyle birlikte tatil ihtiyaçlarını da gidermek istiyor.
4.5 günlük Kurban Bayramını fırsat bilen vatandaşlar soluğu Çanakkale’nin gözde tatil yerlerinde alacak.
“Doluluk oranları yüzde 90’lara vardı”
Tesislerdeki doluluk oranının yüzde 90’lara vardığını belirten Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ÇanakkaleKörfez Bölge Başkanı Ahmet Çelik, “ Bölgemiz Kuzey Ege ve Güney Marmara Kurban Bayramı tatil sürecinde ciddi bir potansiyeli ağırlamasını bekliyoruz. İleriki tarihler; Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına baktığımızda açıkçası en güzel tatil, önümüzdeki bu 5 günlük tatil olan Kurban Bayramı tatilidir. Biz turizmciler bunu da en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Tesislerimizin doluluk oranlarının yüzde 80 ile 90’lara vardığını bölge bölge geçtiğini biliyoruz ve ön rezervasyonlardan bunu anlıyoruz” dedi.
“Diğer bölgelere göre ciddi oranda ilk sıralardayız”
Seyahat acentelerinin ve tesislerin sertifikasyon sistemine geçmesiyle birlikte bölgenin kendi güzellikleriyle birlikte cazibe merkezi haline geldiğini kaydeden Başkan Çelik, “Fakat bunun akabinde Ağustos ve Eylül ayı ile ilgili açıkçası daha bugünden endişelerimiz var. Tabii bölgemizdeki tesislerin çoğunun sertifikasyon sistemine geçmesi, buna ilave olarak seyahat acentelerimizin de bu sertifikayı almaları bölgemizin; tarih, coğrafya, kültürel faaliyetler, denizi, güneşi, doğası ve Kazdağları ciddi bir potansiyeli iç pazarımıza bölgemize çekmesine neden oluyor. Kuzey Ege’ye baktığımız zaman, Türkiye’deki diğer bölgelere göre ciddi oranda ilk sıralarda olduğumuzu görüyoruz. Bu da tabii bizi sevindiriyor” diye konuştu.
“Yeni bir tatil anlayışına geçtik”
İnsanların korona virüs sürecinde yeni bir tatil anlayışına geçtiğini de sözlerine ekleyen Çelik, “Tatil anlayışı tabii ki değişti. Hijyenin ağırlıklı olduğu, özellikle 5560 yaş üstünün tatillerini iptal ettiği bir sürece, yeni bir tatil anlayışına geçtik. Tatil yapanların yüzde 23’e yakının özellikle yazlıkları tercih ettiğini, yüzde 17’sinin 45 yıldızlı oteller veya resort tarzı otellerde konakladığını görüyoruz. Geri kalan yüzde 10’lık kısmında villalarda tatil yaptığını görüyoruz” şeklinde konuştu.
“Seyahat acentelerindeki kayıplar yüzde 90’larda devam ediyor”
Değişen tatil anlayışının seyahat acentelerini olumsuz etkilediğini söyleyen Çelik, “Seyahat acentelerinin durumu ise maalesef yüzde 80 ile 90 arasında bir kayıpla devam ediyor. Bayramda da bunun değişeceğini pek öngörmüyoruz. Tabii tatil yapmak isteyen insanlar, minibüs ya da otobüslerle seyahat etmek istemiyorlar. Seyahat acentelerinin asli faaliyet alanlarından tur ve seyahatte maalesef buna girdiği için ciddi bir kayıp var. Bu kayıpla ilgili bu güne kadar devletimizin var olan teşviklerine ilave olarak, sonbahara doğru yeni bir teşvik paketinin açıklanmasını ya da ertelemelerin olmasını devletimizden istiyoruz. Bu konuda ciddi sıkıntılarımız ve ihtiyaçlarımız var. Fakat önümüzde iki aylık bir tatil süreci var. Ağustos ve Eylül aylarını en iyi şekilde geçirmek istiyoruz bölgemiz, diğer bölgelere göre ciddi anlamda iddialı. Bunu en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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