Lastik bot ile sürüklenen göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı

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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında bindikleri lastik botun motoru arızalan ve sürüklenen 19 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Ahmetçe açıklarında bir grup kaçak göçmenin yardım talebinde bulunması üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik bottaki motorun arızalanmasıyla sürüklenmeye başlayan bottaki 19 kaçak göçmeni kurtardı.

Kurtarılan göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.

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