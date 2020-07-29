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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale’de feci kaza: 5 yaralı

İHA

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır toplam 5 kişi yaralandı.

Çanakkale’de feci kaza: 5 yaralı

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır toplam 5 kişi yaralandı.
Kaza bugün saat 07.30 sıralarında Gelibolu Keşan yolunda meydana geldi. Keşan istikametinden Gelibolu’ya doğru seyir halinde olan Ömer Şen(39) kontrolündeki 59 AAH 650 plakalı minibüs, Oktay Bıdık (40) yönetimindeki 34 ED 2841 plakalı minibüs çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Kazada; 59 AAH 650 plakalı içinde yolcu olarak bulunan Engin Ezer (42) ile diğer araçtaki sürücü Oktay Bıdık ve yolcular Damla Bıdık (17), Rüzgar Bıdık (2) ile Güladiye Bıdık (37) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı Oktay Bıdık'ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, diğer yaralıların ise tedavileri ayakta yapıldı.
Kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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