Çanakkale’de ithalat arttı, ihracat azaldı

Çanakkale'de, Haziran ayında ihracat yüzde 21,1 azalarak 11,9 milyon dolar, ithalat ise yüzde 77,9 artarak 7,0 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Çanakkale'de, Haziran ayında ihracat yüzde 21,1 azalarak 11,9 milyon dolar, ithalat ise yüzde 77,9 artarak 7,0 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2020 yılı Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,7 artarak 13 milyar 462 milyon dolar, ithalat ise yüzde 8,3 artarak 16 milyar 308 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı OcakHaziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,1 azalarak 75 milyar 21 milyon dolar, ithalat ise yüzde 3,2 azalarak 98 milyar 895 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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