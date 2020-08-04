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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale'de silah kaçakçılığı yapan 2 şüpheli yakalandı

DHA

Çanakkale'de silah kaçakçılığı yapan 2 şüpheli yakalandı


ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de, silah kaçakçılığı yaptıkları saptanan 2 şüpheli, jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarla yakalandı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 
M.Ş. ve E.Ö.'yü düzenlenen 2 ayrı operasyonla yakalayarak, gözaltına aldı. Operasyonlarda, 2 ruhsatsız tabanca ile 6 mermi ele geçirildi. M.Ş. ve E.Ö.'nün, jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)
2020-08-04 17:23:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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