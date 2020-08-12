Ayvacık´ta iş yeri deposunda yangın

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İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE´nin Ayvacık ilçesinde, bir iş yerinin deposunda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın saat 12.00 sıralarında Ayvacık´ın Fatih Mahallesi, Ali Nihat Tangör Caddesi üzerinde, plastik ürünler satan iş yerinin deposunda çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangın, itfaiyenin yoğun çabasıyla büyümeden söndürülürken, iş yeri deposunda maddi hasar oluştu. Yangını izlemek için olay yerine gelen ve sosyal mesafeye uymayanları, polisler uyararak dağıtmaya çalıştı. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Ayvacık İpek YAVAŞ

2020-08-12 14:06:55



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